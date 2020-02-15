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17 февраля 19:46
17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью 17 фев 11:02 В Кировской области появились необычные табло, регулирующие скорость движения автомобиля 17 фев 11:00 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы 17 фев 10:17 За выходные в Кировской области на пожарах погибли шесть человек. 17 фев 10:05 В Кировской области ожидается аномально теплый март. 15 фев 14:22 В Афанасьевском районе в пожаре погибли три человека.
В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России»

В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России»

Сегодня, 17:47
116
Валентина Палкина
В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России»


В выходные в Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России». На старт вышли более 5 тысяч человек. Самыми массовыми стали гонки в Кирове у трамплина и в Кирово-Чепецкий районе на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп».

На старт у трамплина вышло более полутора тысяч кировчан. Здесь, в отличие от "Перекопа", дистанция для всех участников - два километра. Поэтому к самому массовому забегу готовились семьями.

ДМИТРИЙ ПЕРЕСТОРОНИН, УЧАСТНИК ГОНКИ "ЛЫЖНЯ РОССИИ":
«Сын у меня занимается лыжами, он меня сюда и вытащил, принимаем участие и советуем все заниматься спортом».

Всего в этот день состоялось три забега: это отдельно девушки и юноши 2006 года рождения и младше, а также все желающие. Пройти трассу полностью стремились и дошкольники, и взрослые участники, самому старшему - 84 года. Здесь были и спортсмены,  и те, кто на лыжи встает нечасто.

НАДЕЖДА СМИРНОВА, УЧАСТНИЦА ГОНКИ "ЛЫЖНЯ РОССИИ":
«Покататься, получить удовольствие, поучаствовать первый раз в жизни, приучить молодежь к спорту, там у меня еще малыш стоит, муж за нас болеет, будем пробовать, думаю, это станет хорошей традицией в нашей семье».

ПАВЕЛ СМИРНОВ, УЧАСТНИК ГОНКИ "ЛЫЖНЯ РОССИИ":
«Я люблю кататься на лыжах, думаю, что завоюю медаль».

Победителями, конечно, стали не все, но в этих гонках главное - возможность испытать себя. А лыжный спорт в регионе является  самым массовым и становится все популярнее.

ВЛАДИМИР РЫКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ:
«Праздники настоящие лыжного спорта привлекают родителей, родственников этих детей, я работаю тренером, когда такое пройдет, у нас начинают появляться первоклассники, второклассники, это очень помогает».

"Лыжня России" в этом году собрала более пяти тысяч участников. Кроме Кирова и Перекопа, массовые забеги прошли также в Котельничском, Унинском, Кикнурском, Верхошижемском и Белохолуницком районах.
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