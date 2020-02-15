В выходные в Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России». На старт вышли более 5 тысяч человек. Самыми массовыми стали гонки в Кирове у трамплина и в Кирово-Чепецкий районе на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп».На старт у трамплина вышло более полутора тысяч кировчан. Здесь, в отличие от "Перекопа", дистанция для всех участников - два километра. Поэтому к самому массовому забегу готовились семьями.Всего в этот день состоялось три забега: это отдельно девушки и юноши 2006 года рождения и младше, а также все желающие. Пройти трассу полностью стремились и дошкольники, и взрослые участники, самому старшему - 84 года. Здесь были и спортсмены, и те, кто на лыжи встает нечасто.Победителями, конечно, стали не все, но в этих гонках главное - возможность испытать себя. А лыжный спорт в регионе является самым массовым и становится все популярнее."Лыжня России" в этом году собрала более пяти тысяч участников. Кроме Кирова и Перекопа, массовые забеги прошли также в Котельничском, Унинском, Кикнурском, Верхошижемском и Белохолуницком районах.