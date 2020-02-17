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18 февраля 13:20
18 фев 12:18 В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области 18 фев 12:14 Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество» 18 фев 12:10 Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 18 фев 12:09 В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов 18 фев 10:58 В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" 18 фев 10:55 В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи 18 фев 10:51 Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район 17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью
Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем.

Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем.

Сегодня, 12:10
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Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем.

Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 17 февраля в рамках очередного тура первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимали одного из лидеров конференции «Запад» команду «Брянск».

Игра получилась яркой, интересной и богатой на острые моменты. Пропустив шайбу первыми, хозяева сумели собраться, перехватить инициативу и одержали победу 2-1.

Автором обеих шайб в составе «Олимпии» стал нападающий Вадим Вахрушев, дважды реализовавший численное большинство. В первом случае единолично, во втором – замкнув передачи Стефана Гаранина и Дамира Зимагулова.

После окончания матча хоккеист не скрывал своих эмоций, заявив, что особенно тщательно настраивался на встречу с командой, в которой начинал нынешний сезон.

Неплохо проявил себя в этой игре и дебютировавший в составе молодёжки игрок ЮХК «Олимпия» Тимофей Пономарёв. 16-летний форвард хоть и не заработал ни одного очка, но сумел выиграть практически все вбрасывания, что является весьма ценным качеством хоккеиста. Тимофей стал третьим выпускником кирово-чепецкой юниорки в этом году, пополнившим состав молодёжной команды. Ранее к ней присоединились нападающие Дмитрий Шургин и Никита Кузнецов.

Заработав два очка, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в конференции «Восток». После 40 матчей в активе команды 28 очков.
Впереди у молодёжки продолжительная выездная серия. Команде предстоит провести спаренные матчи с череповецким «Металлургом», рыбинским «Полётом» и ярославским «Локо-Юниор».

На домашний лёд «Олимпия» выйдет 9 марта против команды «Россошь», 11 марта скрестит клюшки с хоккеистами «Белгорода».

Фото Анатолия Бровцына.
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