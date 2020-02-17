Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 17 февраля в рамках очередного тура первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимали одного из лидеров конференции «Запад» команду «Брянск».Игра получилась яркой, интересной и богатой на острые моменты. Пропустив шайбу первыми, хозяева сумели собраться, перехватить инициативу и одержали победу 2-1.Автором обеих шайб в составе «Олимпии» стал нападающий Вадим Вахрушев, дважды реализовавший численное большинство. В первом случае единолично, во втором – замкнув передачи Стефана Гаранина и Дамира Зимагулова.После окончания матча хоккеист не скрывал своих эмоций, заявив, что особенно тщательно настраивался на встречу с командой, в которой начинал нынешний сезон.Неплохо проявил себя в этой игре и дебютировавший в составе молодёжки игрок ЮХК «Олимпия» Тимофей Пономарёв. 16-летний форвард хоть и не заработал ни одного очка, но сумел выиграть практически все вбрасывания, что является весьма ценным качеством хоккеиста. Тимофей стал третьим выпускником кирово-чепецкой юниорки в этом году, пополнившим состав молодёжной команды. Ранее к ней присоединились нападающие Дмитрий Шургин и Никита Кузнецов.Заработав два очка, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в конференции «Восток». После 40 матчей в активе команды 28 очков.Впереди у молодёжки продолжительная выездная серия. Команде предстоит провести спаренные матчи с череповецким «Металлургом», рыбинским «Полётом» и ярославским «Локо-Юниор».На домашний лёд «Олимпия» выйдет 9 марта против команды «Россошь», 11 марта скрестит клюшки с хоккеистами «Белгорода».