В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области

В Кирове вновь разыгрывали Кубок Федерации профсоюзных организаций области. На этот раз - по хоккею на снегу. Этот турнир для игроков в валенках проводится уже в седьмой раз.
Работники сельхозпредприятий и заводчане, учителя и связисты, энергетики и судебные приставы - этот турнир собрал два десятка команд, и мужских, и женских. "Снеговые" дружины созданы из коллег по работе, и многие открывают для себя новый вид спорта
АННА КАРАНКЕВИЧ, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Я вообще никогда в хоккей не играла, клюшку в руках не держала, мне позвонили, сказали приходи на тренировку, мы потренировались, меня взяли в основную команду, и вот я тут, в валенках».
Валенки вместо коньков, снежное покрытие и небольшая площадка - отличие этих соревнований. Но все же они и схожи с настоящими хоккейными.
АЛЕКСАНДР ЗЛОБИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Они отличаются тем, что здесь больше ребячества, для души, но и здесь тоже есть соперничество, приходится бороться, сражаться, чтоб выиграть».
Инициатором проведения турнира стал молодежный совет Федерации профсоюзных организаций области. Состязания проводятся уже в седьмой раз. И сейчас в женском дивизионе набирается почти столько же команд, сколько в мужском.
АНДРЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правила простые, у нас играют две команды, два тайма по пять минут, потом по олимпийской системе выходят вверх по таблице, там уже игры зрелищнее становятся, и мы увеличили время до семи минут за тайм, и они будут самыми красивыми и интересными».
На турнире каждый мог проявить свою ловкость и умение на спортивной площадке, а в перерывах между играми - погонять мяч с болельщиками.
ИВАН ВЕРЕЩАГИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Все отлично, море позитива, атмосфера хорошая, что еще нужно».