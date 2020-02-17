В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области

В Кирове вновь разыгрывали Кубок Федерации профсоюзных организаций области. На этот раз - по хоккею на снегу. Этот турнир для игроков в валенках проводится уже в седьмой раз.Работники сельхозпредприятий и заводчане, учителя и связисты, энергетики и судебные приставы - этот турнир собрал два десятка команд, и мужских, и женских. "Снеговые" дружины созданы из коллег по работе, и многие открывают для себя новый вид спортаВаленки вместо коньков, снежное покрытие и небольшая площадка - отличие этих соревнований. Но все же они и схожи с настоящими хоккейными.Инициатором проведения турнира стал молодежный совет Федерации профсоюзных организаций области. Состязания проводятся уже в седьмой раз. И сейчас в женском дивизионе набирается почти столько же команд, сколько в мужском.На турнире каждый мог проявить свою ловкость и умение на спортивной площадке, а в перерывах между играми - погонять мяч с болельщиками.