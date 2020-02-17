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18 фев 12:18 В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области 18 фев 12:14 Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество» 18 фев 12:10 Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 18 фев 12:09 В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов 18 фев 10:58 В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" 18 фев 10:55 В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи 18 фев 10:51 Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район 17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью
В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области

В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области

Сегодня, 12:18
64
Валентина Палкина
В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области


В Кирове вновь разыгрывали Кубок Федерации профсоюзных организаций области. На этот раз - по хоккею на снегу. Этот турнир для игроков в валенках проводится уже в седьмой раз.

Работники сельхозпредприятий и заводчане, учителя и связисты, энергетики и судебные приставы - этот турнир собрал два десятка команд, и мужских, и женских. "Снеговые" дружины созданы из коллег по работе, и многие открывают для себя новый вид спорта

АННА КАРАНКЕВИЧ, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Я вообще никогда в хоккей не играла, клюшку в руках не держала, мне позвонили, сказали приходи на тренировку, мы потренировались, меня взяли в основную команду, и вот я тут, в валенках».

Валенки вместо коньков, снежное покрытие и небольшая площадка - отличие этих соревнований. Но все же они и схожи с настоящими хоккейными.

АЛЕКСАНДР ЗЛОБИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Они отличаются тем, что здесь больше ребячества, для души, но и здесь тоже есть соперничество, приходится бороться, сражаться, чтоб выиграть».

Инициатором проведения турнира стал молодежный совет Федерации профсоюзных организаций области. Состязания проводятся уже в седьмой раз.  И сейчас в женском дивизионе набирается почти столько же команд, сколько в мужском.

АНДРЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правила простые, у нас играют две команды, два тайма по пять минут, потом по олимпийской системе выходят вверх по таблице, там уже игры зрелищнее становятся, и мы увеличили время до семи минут за тайм, и они будут самыми красивыми и интересными».

На турнире каждый мог проявить свою ловкость и умение на спортивной площадке, а в перерывах между играми - погонять мяч с болельщиками.

ИВАН ВЕРЕЩАГИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Все отлично, море позитива, атмосфера хорошая, что еще нужно».
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