В Советске прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы»

Уже традиционным для Советска мероприятием стал турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы». В нынешнем феврале мероприятие прошло уже в четвёртый раз.Это настоящая хоккейная классика. Свежий воздух, открытый лед и три команды, которые четвертый год подряд разыгрывают между собой "Кубок Дружбы". Они хоть и любители, но на каждом розыгрыше Кубка профессионально подходят к защитным и атакующим действиям. Возраст не играет значения. Каждый вносит вклад к достижению поставленной цели.Киров, Котельнич и Советск. Хозяева турнира играют командой разновозрастной. Но она стала единым целым для достижения победы в одном из главных турниров среди непрофессиональных хоккеистов.Хоккеисты из Советска первый матч против Котельнича выиграли с явным преимуществом. А вот игра с кировчанами должна была стать ключевой в плане определения чемпиона.Скрытый финал сложился не в пользу кировской команды. Проиграв Советску 2-4, "Русская Страсть", номинально сложила в себя полномочия победителя турнира. Им стала команда из Советска. Города, где игра с шайбой набирает все большую популярность.Очередной "Кубок Дружбы" стал историей. Она будет продолжена и с возможным прибавлением количества участвующих команд.