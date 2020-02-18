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В Советске прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы»

В Советске прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы»

Вчера, 15:12
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Роман Четвериков
В Советске прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы»


Уже традиционным для Советска мероприятием стал турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы». В нынешнем феврале мероприятие прошло уже в четвёртый раз.

Это настоящая хоккейная классика. Свежий воздух, открытый лед и три команды, которые четвертый год подряд разыгрывают между собой "Кубок Дружбы". Они хоть и любители, но на каждом розыгрыше Кубка профессионально подходят к защитным и атакующим действиям. Возраст не играет значения. Каждый вносит вклад к достижению поставленной цели.

ЛЕВ ШИРОКОВ КАПИТАН КОМАНДЫ "РУССКАЯ СТРАСТЬ" Г.КИРОВ:
- В постоянстве, в игре, любить хоккей надо.
- Борьба бывает серьезная?
- Всегда.

Киров, Котельнич и Советск. Хозяева турнира играют командой разновозрастной. Но она стала единым целым для достижения победы в одном из главных турниров среди непрофессиональных хоккеистов.

ВАЛЕРИЙ НЕДОПЕКИН, КАПИТАН КОМАНДЫ Г. СОВЕТСКА:
«В команде играют от 35 до 55 лет. Есть и чиновники и простые рабочие. В раздевалке все равны. Играем уже 13-й год».

Хоккеисты из Советска первый матч против Котельнича выиграли с явным преимуществом. А вот игра с кировчанами должна была стать ключевой в плане определения чемпиона.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Сегодняшний день, минус 10 это великолепно. Хочется, чтобы мальчишки, которым даем возможность играть в хоккей, дожили до нашего возраста и играли в него всю свою жизнь».

Скрытый финал сложился не в пользу кировской команды. Проиграв Советску 2-4, "Русская Страсть", номинально сложила в себя полномочия победителя турнира. Им стала команда из Советска. Города, где игра с шайбой набирает все большую популярность.

СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Если два, три года назад у нас хоккея не было, скажем юношеского, то с проведением этого турнира молодежь стала заниматься хоккеем. Участвуют в "Золотой шайбе", "Надежде". Сейчас будем два турнира детских проводить».

Очередной "Кубок Дружбы" стал историей. Она будет продолжена и  с возможным прибавлением количества участвующих команд.
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