В Советске прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы»

Уже традиционным для Советска мероприятием стал турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы». В нынешнем феврале мероприятие прошло уже в четвёртый раз.
Это настоящая хоккейная классика. Свежий воздух, открытый лед и три команды, которые четвертый год подряд разыгрывают между собой "Кубок Дружбы". Они хоть и любители, но на каждом розыгрыше Кубка профессионально подходят к защитным и атакующим действиям. Возраст не играет значения. Каждый вносит вклад к достижению поставленной цели.
ЛЕВ ШИРОКОВ КАПИТАН КОМАНДЫ "РУССКАЯ СТРАСТЬ" Г.КИРОВ:
- В постоянстве, в игре, любить хоккей надо.
- Борьба бывает серьезная?
- Всегда.
Киров, Котельнич и Советск. Хозяева турнира играют командой разновозрастной. Но она стала единым целым для достижения победы в одном из главных турниров среди непрофессиональных хоккеистов.
ВАЛЕРИЙ НЕДОПЕКИН, КАПИТАН КОМАНДЫ Г. СОВЕТСКА:
«В команде играют от 35 до 55 лет. Есть и чиновники и простые рабочие. В раздевалке все равны. Играем уже 13-й год».
Хоккеисты из Советска первый матч против Котельнича выиграли с явным преимуществом. А вот игра с кировчанами должна была стать ключевой в плане определения чемпиона.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Сегодняшний день, минус 10 это великолепно. Хочется, чтобы мальчишки, которым даем возможность играть в хоккей, дожили до нашего возраста и играли в него всю свою жизнь».
Скрытый финал сложился не в пользу кировской команды. Проиграв Советску 2-4, "Русская Страсть", номинально сложила в себя полномочия победителя турнира. Им стала команда из Советска. Города, где игра с шайбой набирает все большую популярность.
СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:
«Если два, три года назад у нас хоккея не было, скажем юношеского, то с проведением этого турнира молодежь стала заниматься хоккеем. Участвуют в "Золотой шайбе", "Надежде". Сейчас будем два турнира детских проводить».
Очередной "Кубок Дружбы" стал историей. Она будет продолжена и с возможным прибавлением количества участвующих команд.