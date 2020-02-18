Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону

Зимний триатлон пока не входит в программу Олимпийских Игр, но российские атлеты выступают в нем очень достойно. Подтверждением этому стало золото Дарьи Рогозиной на Чемпионате мира. Победительница планетарного турнира тренируется в Верхошижемье.Спорт в жизнь Рогозиной пришел благодаря лыжам. Но три года назад она не смогла отказаться от предложения попробовать себя в триатлоне. Классика зимнего троеборья - это бег, велосипедная езда и лыжная гонка. Такой итальянский вариант состязания принят за основу в проведении чемпионатов мира и Европы. Континентальный турнир и стал первой пробой пера у начинающей спортсменки.Ей 23. Усиленно триатлоном она занимается последние три года. В карьере 16 подиумов. В 11-ти из них Рогозина поднималась на высшую ступень. Итальянский город Азиаго ей знаком. Прошлой зимой она стала там чемпионкой мира. Вернувшись на трассу, обновила личный результат. Сбросила с него восемь секунд. За полтора часа Рогозина снова стала сильнейшем триатлетом в мире.Зимний триатлон в отличие от летнего для Рогозиной более интересен. В нем она намерена и дальше развивать себя. Этой зимой запланирован старт на Чемпионате Европы, с которого она снова хочет вернуться с медалью. И, конечно, с золотой.