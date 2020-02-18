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18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону 18 фев 17:55 В селе Кстинино освятили колокол в память о Кристине Яковлевой 18 фев 17:53 Кировчане обсуждают Стратегию социально-экономического развития города 18 фев 15:12 В Советске прошел турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд «Кубок Дружбы» 18 фев 12:18 В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области 18 фев 12:14 Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество» 18 фев 12:10 Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 18 фев 12:09 В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов 18 фев 10:58 В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" 18 фев 10:55 В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи
Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону

Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону

Вчера, 17:57
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Роман Четвериков
Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону


Зимний триатлон пока не входит в программу Олимпийских Игр, но российские атлеты выступают в нем очень достойно. Подтверждением этому стало золото Дарьи Рогозиной на Чемпионате мира. Победительница планетарного турнира тренируется в Верхошижемье.

Спорт в жизнь Рогозиной пришел благодаря лыжам. Но три года назад она не смогла отказаться от предложения попробовать себя в триатлоне. Классика зимнего троеборья - это бег, велосипедная езда и лыжная гонка. Такой итальянский вариант состязания принят за основу в проведении чемпионатов мира и Европы. Континентальный турнир и стал первой пробой пера у начинающей спортсменки.

ДАРЬЯ РОГОЗИНА ДВУХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ТРИАТЛОНУ:
«Я закончила дистанцию со слезами на глазах. Мышцы не готовы. Все сводило. Решила, что это был мой первый и последний старт. Но спустя некоторое время, я успокоилась и решила, что нужно потренироваться и подготовится к стартам».

Ей 23. Усиленно триатлоном  она занимается последние три года. В карьере 16 подиумов. В 11-ти из них Рогозина поднималась на высшую ступень. Итальянский город Азиаго ей знаком. Прошлой зимой она стала там чемпионкой мира. Вернувшись на трассу, обновила личный результат. Сбросила с него восемь секунд. За полтора часа Рогозина снова стала сильнейшем триатлетом в мире.

ДАРЬЯ РОГОЗИНА ДВУХКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ТРИАТЛОНУ:
«Там тяжелая трасса. Она на высоте более 1500 метров. Разрежённость воздуха дает определенную сложность в прохождении. Плюс, рельеф сложный был. Но мы готовы ко всему».

Зимний триатлон в отличие от летнего для Рогозиной более интересен. В нем она намерена и дальше развивать себя. Этой зимой запланирован старт на Чемпионате Европы, с которого она снова хочет вернуться с медалью. И, конечно, с золотой.
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