В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою. Среди его участников были, в том числе и девушки. Но их поединки отошли на второй план на фоне ожесточенного соперничества юношей, которые представляли военно-патриотические клубы города и области.Рукопашный бой для клубов уже далеко не второстепенное направление в работе. Там все серьезнее подходят к воспитанию ребят в духе силы и мужества. Возраст от 12 до 17 лет в этом плане самый подходящий, считают наставники. В их ряды, как и у самих спортсменов, входят новые лица.Юношеское первенство - это тот фундамент, на котором держится тот или иной вид спорта. Что касается рукопашного боя, то здесь исходные данные вселяют оптимизм. Число участников приблизилось к двум сотням спортсменов. Это рекордный показатель за последние годы. Разновидностей единоборств становится все больше и рукопашный бой среди них по-прежнему востребован. Двух лет тут достаточно, чтобы пройти курс молодого бойца и быть готовым к выходу на первые в жизни соревнования.Дебют и последующее соревновательное взросление спортсменов принесли сборной области за прошлый год немало приятных моментов. Кировчане по юношам собрали хороший багаж медалей на окружном Первенстве. В наступившем сезоне задача-максимум постараться превзойти прежние достижение в 10 призеров. Встречи с соперниками по Приволжью состоятся в конце этой недели в Ижевске.