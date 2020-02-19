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20 февраля 01:20
19 фев 17:49 В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою 19 фев 17:48 В Кирове прошел традиционный городской смотр-конкурс "Парад исторических войск" 19 фев 17:44 В Кировской области дополнят условия предоставления компенсации взносов на капремонт. 19 фев 17:22 В Кирове демонтируют новогодний городок. 19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу.
В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою

В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою

Вчера, 17:49
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Роман Четвериков
В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою


В кировском Дворце Единоборств прошло Первенство области по рукопашному бою. Среди его участников были, в том числе и девушки. Но их поединки отошли на второй план на фоне ожесточенного соперничества юношей, которые представляли военно-патриотические клубы города и области.

Рукопашный бой для клубов уже далеко не второстепенное направление в работе. Там все серьезнее подходят к воспитанию ребят в духе силы и мужества. Возраст от 12 до 17 лет в этом плане самый подходящий, считают наставники. В их ряды, как и у самих спортсменов, входят новые лица.

ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Появляются тренера из числа бывших спортсменов. В Уржуме, Нолинске. Они подхватывают эстафету старших товарищей и происходит развитие этого вида спорта».

Юношеское первенство - это тот фундамент, на котором держится тот или иной вид спорта. Что касается рукопашного боя, то здесь исходные данные вселяют оптимизм. Число участников приблизилось к двум сотням спортсменов. Это рекордный показатель за последние годы. Разновидностей единоборств становится все больше и рукопашный бой среди них по-прежнему востребован. Двух лет тут достаточно, чтобы пройти курс молодого бойца и быть готовым к выходу на первые в жизни соревнования.

ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Добавляем по просьбе ребят, тренеров, родителей турнир для детей от 8 до 11 лет. Второй год практикуем эти возрастные группы и видим, что есть результат».

Дебют и последующее соревновательное взросление спортсменов принесли сборной области за прошлый год немало приятных моментов. Кировчане по юношам собрали хороший багаж медалей на окружном Первенстве. В наступившем сезоне задача-максимум постараться превзойти прежние достижение в 10 призеров. Встречи с соперниками по Приволжью состоятся в конце этой недели в Ижевске.
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