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21 февраля 22:35
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку.

Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку.

Сегодня, 14:24
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Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку.

Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. На выезде подопечных Алексея Демакова ожидают три пары матчей.

23-24 февраля – с череповецким «Металлургом», 26-27 февраля – с рыбинским «Полётом», 29 февраля – 1 марта – с ярославским «Локо-Юниор».

Впервые в составе молодёжной команды в выездной серии примут участие игроки юниорского состава «Олимпии». Кроме нападающих Дмитрия Шургина, Никиты Кузнецова и Тимофея Пономарёва, которые уже сыграли несколько матчей за молодёжку, это вратарь Артём Казаков и форвард Павел Лебедев.

Накануне выезда хоккеисты провели несколько ледовых тренировок, на которых отрабатывалась игра в неравных составах, прессинг соперника, другие тактические компоненты.
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