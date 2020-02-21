Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. На выезде подопечных Алексея Демакова ожидают три пары матчей.23-24 февраля – с череповецким «Металлургом», 26-27 февраля – с рыбинским «Полётом», 29 февраля – 1 марта – с ярославским «Локо-Юниор».Впервые в составе молодёжной команды в выездной серии примут участие игроки юниорского состава «Олимпии». Кроме нападающих Дмитрия Шургина, Никиты Кузнецова и Тимофея Пономарёва, которые уже сыграли несколько матчей за молодёжку, это вратарь Артём Казаков и форвард Павел Лебедев.Накануне выезда хоккеисты провели несколько ледовых тренировок, на которых отрабатывалась игра в неравных составах, прессинг соперника, другие тактические компоненты.