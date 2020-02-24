Неудачный старт МХК «Олимпия» в завершающей выездной серии сезона.

МХК «Олимпия» взяла неудачный старт в завершающей выездной серии сезона. 23 и 24 февраля подопечные Алексея Демакова играли в Череповце против команды «Металлург».Обе встречи завершились в пользу хозяев – 4:2 и 3:0. В составе «Олимпии» в первом матче отличились Дамир Зимагулов, получивший точный пас от Александра Лаптева, и Александр Моисеев, замкнувший передачу Николая Короткова.В повторной встрече, несмотря на все усилия гостей, голкипер сталеваров оказался непробиваем. Правда, и сами хозяева вышли на лёд в усиленном варианте. На помощь команде были откомандированы вернувшиеся из поездки игроки «Алмаза», выступающего в чемпионате МХЛ.В составе «Олимпии» также произошли некоторые рокировки. Так, если в первом матче ворота команды начинал защищать Максим Плюснин, то после третьей пропущенной шайбы его заменил Артём Казаков, для которого эта встреча стала дебютной в первенстве НМХЛ. Ему же было доверено сыграть во втором матче. Вместе с Артёмом свою первую игру в составе молодёжки провёл и нападающий Павел Лебедев. Ранее оба новобранца выступали за юниорскую команду «Олимпия».Наконец, в повторной встрече болельщики вновь увидели на льду нападающего Даниила Прохорова. Первый матч он был вынужден пропустить из-за травмы, полученной ещё в домашних играх.Потеряв четыре очка, «Олимпия» сохранила за собой седьмое место в конференции «Восток». 26 и 27 февраля кирово-чепецкая молодёжка играет в Рыбинске с командой «Полёт», которую в начале сезона дважды обыграла у себя дома – 3:1 и 4:0. Начало матчей в 18 часов.