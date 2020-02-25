В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту, посвященный Дню защитника Отечества. На соревнования приехали команды из Кирова, Коряжмы, Москвы, Сыктывкара и Нижнего Новгорода.
Наряду с авиамоделированием и судомодельным спортом автомодельный - является одной из самых популярных областей технического конструирования. Ребята, выбравшие занятия автомодельным спортом учатся разбираться как в «начинке» машин, создавать модели авто — как простые, так и усовершенствованные. Занятия развивают внимательность, терпеливость, точность юных автолюбителей. Соревнования этого года проходят согласно официальным правилам федерации автомодельного спорта.
СЕРГЕЙ СОЛОДИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ "АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ" СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ:
«Они должны, модели, соответствовать определенным требованиям, определенным размерам. Есть модели класса "продакшн", они отличаются от спортивного класса. У них все стандартное».
Чтобы машина показала хороший результат на трассе, ее надо правильно изготовить и умело управлять. Все зависит от уровня подготовки и опыта спортсмена. По условиям соревнований, спортсмены за отведенное время должны проехать максимальное количество кругов на каждой из шести дорожек трека. Сложность еще заключается в том, что при входе модели в поворот возникают центробежные силы, которые выталкивают машину с трассы, а это влечет потерю драгоценных секунд. Плюс, зашкаливают эмоции.
МАКАРОВ ДМИТРИЙ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Если ты вырываешься вперед у тебя начинается некая эйфория. Главное, проконтролировать себя и не вылететь с трассы».
По итогам первого дня соревнований кировчане удерживают лидирующие позиции. Впереди еще два соревнования.