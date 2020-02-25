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25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту

В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту

Вчера, 11:00
180
Михаил Конышев
В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту


В Кирове прошел  открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту,  посвященный Дню защитника Отечества. На соревнования приехали команды из Кирова, Коряжмы, Москвы, Сыктывкара и Нижнего Новгорода.

Наряду с авиамоделированием и судомодельным спортом автомодельный - является одной из самых популярных областей технического конструирования.  Ребята, выбравшие занятия автомодельным спортом учатся разбираться как в «начинке» машин,  создавать модели авто — как простые, так и усовершенствованные. Занятия развивают внимательность, терпеливость, точность юных автолюбителей. Соревнования этого года проходят согласно официальным правилам федерации автомодельного спорта.

СЕРГЕЙ СОЛОДИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ "АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ" СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ:
«Они должны, модели, соответствовать определенным требованиям, определенным размерам. Есть модели класса "продакшн", они отличаются от спортивного класса. У них все стандартное».

Чтобы машина показала хороший результат на трассе, ее надо правильно изготовить  и умело управлять. Все зависит от уровня подготовки и опыта спортсмена. По условиям соревнований, спортсмены за отведенное время должны проехать максимальное количество кругов на каждой из шести дорожек трека. Сложность еще заключается в том, что при входе модели в поворот возникают центробежные силы, которые выталкивают машину с трассы, а это влечет потерю драгоценных секунд. Плюс, зашкаливают эмоции.

МАКАРОВ ДМИТРИЙ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Если ты вырываешься вперед у тебя начинается некая эйфория. Главное, проконтролировать себя и не вылететь с трассы».

По итогам первого дня соревнований кировчане удерживают лидирующие позиции. Впереди еще два соревнования.
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