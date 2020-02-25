В Кирове прошел открытый чемпионат и первенство города по автомодельному спорту, посвященный Дню защитника Отечества. На соревнования приехали команды из Кирова, Коряжмы, Москвы, Сыктывкара и Нижнего Новгорода.Наряду с авиамоделированием и судомодельным спортом автомодельный - является одной из самых популярных областей технического конструирования. Ребята, выбравшие занятия автомодельным спортом учатся разбираться как в «начинке» машин, создавать модели авто — как простые, так и усовершенствованные. Занятия развивают внимательность, терпеливость, точность юных автолюбителей. Соревнования этого года проходят согласно официальным правилам федерации автомодельного спорта.Чтобы машина показала хороший результат на трассе, ее надо правильно изготовить и умело управлять. Все зависит от уровня подготовки и опыта спортсмена. По условиям соревнований, спортсмены за отведенное время должны проехать максимальное количество кругов на каждой из шести дорожек трека. Сложность еще заключается в том, что при входе модели в поворот возникают центробежные силы, которые выталкивают машину с трассы, а это влечет потерю драгоценных секунд. Плюс, зашкаливают эмоции.По итогам первого дня соревнований кировчане удерживают лидирующие позиции. Впереди еще два соревнования.