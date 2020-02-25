Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области

Хорошая организация и сильный состав участников. Это отзывы тренеров о всероссийском турнире по греко-римской борьбе в городе Бор Нижегородской области. Довольны они остались и результатом выступления кировских ребят. Одному из них даже присвоили звание "Кандидата в мастера спорта".В борьбу Дмитрий Урванцев пришел следом за братом. На начальной этапе, конечно, мало что получалось. Но юноша хотел доказать себе, родным и тренеру, что способен вырасти в хорошего спортсмена. Сейчас ему 15. За плечами участие во многих всероссийских турнирах. Лучшим было 3-е место. Перед поездкой в Бор Урванцев выступил на округе не своему возрасту. Попробовал свои силы и увидел ошибки в технике, которые сразу начал исправлять.Подготовка не прошла бесследно. В весовой категории Дмитрия было немало достойных соперников. Среди них призеры России и ПФО. Но это только подстегнуло борца. Он уверенно одерживал победы над всеми конкурентами, вплоть до финала. Как сам признается, там тоже пришлось постараться. Все решил один бросок, который принес Урванцеву первое место. И этот успех, по словам тренера, дорого стоит. Золотая медаль должна придать юноше уверенности в будущем.Теперь нужно грамотно подвести борца к новому большому старту. В марте пройдет Первенство ПФО, но уже по его возрастной группе. И сейчас важно сохранить оптимальную форму и нацеленность на медаль высшей пробы.