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26 февраля 02:17
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области

Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области

Вчера, 12:27
199
Роман Четвериков
Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области


Хорошая организация и сильный состав участников. Это отзывы тренеров о всероссийском турнире по греко-римской борьбе в городе Бор Нижегородской области. Довольны они остались и результатом выступления кировских ребят. Одному из них даже присвоили звание "Кандидата в мастера спорта".

В борьбу Дмитрий Урванцев пришел следом за братом. На начальной этапе, конечно, мало что получалось. Но юноша хотел доказать себе, родным и тренеру, что способен вырасти в хорошего спортсмена. Сейчас ему 15. За плечами участие во многих всероссийских турнирах. Лучшим было 3-е место. Перед поездкой в Бор Урванцев выступил на округе не своему возрасту. Попробовал свои силы и увидел ошибки в технике, которые сразу начал исправлять.  

ДМИТРИЙ УРВАНЦЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ:
«Да, мы работали над приемами в стойке и доработки в партере. Часто были скоростные тренировки».

Подготовка не прошла бесследно. В весовой категории Дмитрия было немало достойных соперников. Среди них призеры России и ПФО. Но это только подстегнуло борца. Он уверенно одерживал победы над всеми конкурентами, вплоть до финала. Как сам признается, там тоже пришлось постараться. Все решил один бросок, который принес Урванцеву первое место. И этот успех, по словам тренера, дорого стоит. Золотая медаль должна придать юноше уверенности в будущем.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №8:
«Нужно правильно настроиться на встречу. Не перегореть в кавычках. Во-вторых, ведешь 2-0, это еще не преимущество. Остается минутка и это преимущество надо удержать».

Теперь нужно грамотно подвести борца к новому большому старту. В марте пройдет Первенство ПФО, но уже по его возрастной группе. И сейчас важно сохранить оптимальную форму и нацеленность на медаль высшей пробы.
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