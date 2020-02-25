"Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера.

"Родина" покинула последнюю строчку турнирной таблицы Чемпионата Суперлиги. Уйти с нее позволила победа над иркутской "Байкал-Энергией".Для гостей выездные игры доставляют сложность. В них потеряно большое количество очков. Поединок с "Родиной" также начался неудачно. Хозяева льда открыли счет в матче. Но в первой половине встречи "Байкал" смог склонить чашу весов в свою пользу. На перерыв команды ушли при счете 4-2 в пользу иркутского клуба. Вторые 45-ть минут игры сибирская команда провела без голевых атак. "Родина" усилиями Исмагилова, Перминова и Шицко трижды поразила ворота соперника и выиграла 5-4. Это позволило ей оформить четвертую победу в сезоне. Она же стала первой для нового наставника кировчан Андрей Рушкина.