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26 февраля 02:17
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
"Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера.

"Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера.

Вчера, 15:16
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Роман Четвериков


"Родина" покинула последнюю строчку турнирной таблицы Чемпионата Суперлиги. Уйти с нее позволила победа над иркутской "Байкал-Энергией".

Для гостей выездные игры доставляют сложность. В них потеряно большое количество очков. Поединок с "Родиной" также начался неудачно. Хозяева льда открыли счет в матче. Но в первой половине встречи "Байкал" смог склонить чашу весов в свою пользу. На перерыв команды ушли при счете 4-2 в пользу иркутского клуба. Вторые 45-ть минут игры сибирская команда провела без голевых атак. "Родина" усилиями Исмагилова, Перминова и Шицко трижды поразила ворота соперника и выиграла 5-4. Это позволило ей оформить четвертую победу в сезоне. Она же стала первой для нового наставника кировчан Андрей Рушкина.

АНДРЕЙ РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Предложим хоккеистам как будто мы играем в плей-офф. Где нужен результат. И все задание они выполнили. Попытались играть агрессивно с "Байкал-Энергией"».




МАКСИМ БЛЕМ, И.О ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ХК "БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ":
«Очень было приятно видеть заряженных хоккеистов. Пример для нас как играть, как цепляться за победу».
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