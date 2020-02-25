В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

На льду спорткомплекса «Союз» прошли финальные игры за золотые медали открытого Кубка Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка.Матчи силовиков изначально обещали быть жаркими как никогда. Градус борьбы на площадке вот уже девятый год подряд повышает растущее число команд. На этот раз их было одиннадцать. Мина замедленного действия таилась и в формуле проведения турнира. Впервые участников разделили на две группы. Сильнейшую и для тех, кто хочет в ней оказаться. Неизменным остался принцип формирования игровых составов.Служба и хоккей для этих людей два неразделимых понятия. Одно другому не мешает. И во всем виден профессиональный подход. Команда "Пламя" представляла областное МЧС. Коллектив сыгранный. Играет несколько лет. Но в этом сезоне он пополнился новичками. Сплав опыта и молодости отразился на турнирном выступлении.В группе "Б" "Пламя" вышло в финал и сокрушало в нем соперников из УМВД по Кировской области 8-0. Теперь чемпиона на будущий год ждут игры в элите. В ней кировчане пока не могут себе вернуть выигрышные позиции. Хоккей становится приближен к профессиональному. На два тайма по 20 минут хозяева льда вместе с приезжими хоккеистами выходят как на последний бой. Поэтому проходные матчи уходят в прошлое.Нижегородцы на Кубке неоднократно останавливались в шаге от его завоевания. На нынешнем розыгрыше удача оказалась на их стороне. Пройдя без поражений круговой турнир, они впервые увозят из Кирова главный трофей. Став для конкурентов примером того, как надо выполнять поставленную перед собой спортивную задачу.