МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске. 26 и 27 февраля в рамках очередного тура первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова играли на выезде с рыбинским «Полётом».Несмотря на то, что соперник является аутсайдером розыгрыша, на лёгкую прогулку гостям рассчитывать не пришлось. Одержавший в последних пяти турах три победы «Полёт» явно поймал кураж и просто так расставаться с очками не собирался.Не сказать, что «Олимпия» столкнулась с каким-то недюжинным мастерством или хитрыми тактическими схемами, но желания победить у хозяев было достаточно. К тому же сами гости во многом были предсказуемы и допускали немало ошибок. В итоге – две неудачи 2:3 и 4:6.Обращает на себя внимание игра капитана «Олимпии». Проявив настоящие лидерские качества, Александр Лаптев в двух матчах заработал четыре результативных очка, забросив две шайбы и отдав столько же точных передач. По два очка на счету Алексея Емеличева, Кирилла Гая, Альберта Серазетдинова и Стефана Гаранина.Ворота команды в первом матче защищал Максим Плюснин. В повторной встрече после четвёртой пропущенной шайбы его сменил Артём Казаков. Также во второй игре тренерский штаб включил в состав 17-летнего форварда Павла Лебедева, которому до этого удалось сыграть только в первом матче с «Металлургом». В то же время болельщики не обнаружили в рядах команды защитника Эмиля Саетхужина и нападающих Александра Моисеева и Максима Почухайлова.Потеряв четыре очка, «Олимпия» остаётся на предпоследнем, седьмом месте в конференции «Восток». 29 февраля – 1 марта кирово-чепецкая молодёжка продолжит выездную серию матчами с ярославским «Локо-Юниором».