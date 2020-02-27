Прямой эфир
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
1°C
$
66,99
73,72
28 февраля 14:38
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске

МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске

Сегодня, 08:55
138

МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске

МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске. 26 и 27 февраля в рамках очередного тура первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова играли на выезде с рыбинским «Полётом».

Несмотря на то, что соперник является аутсайдером розыгрыша, на лёгкую прогулку гостям рассчитывать не пришлось. Одержавший в последних пяти турах три победы «Полёт» явно поймал кураж и просто так расставаться с очками не собирался.

Не сказать, что «Олимпия» столкнулась с каким-то недюжинным мастерством или хитрыми тактическими схемами, но желания победить у хозяев было достаточно. К тому же сами гости во многом были предсказуемы и допускали немало ошибок. В итоге – две неудачи 2:3 и 4:6.

Обращает на себя внимание игра капитана «Олимпии». Проявив настоящие лидерские качества, Александр Лаптев в двух матчах заработал четыре результативных очка, забросив две шайбы и отдав столько же точных передач. По два очка на счету Алексея Емеличева, Кирилла Гая, Альберта Серазетдинова и Стефана Гаранина.

Ворота команды в первом матче защищал Максим Плюснин. В повторной встрече после четвёртой пропущенной шайбы его сменил Артём Казаков. Также во второй игре тренерский штаб включил в состав 17-летнего форварда Павла Лебедева, которому до этого удалось сыграть только в первом матче с «Металлургом». В то же время болельщики не обнаружили в рядах команды защитника Эмиля Саетхужина и нападающих Александра Моисеева и Максима Почухайлова.

Потеряв четыре очка, «Олимпия» остаётся на предпоследнем, седьмом месте в конференции «Восток». 29 февраля – 1 марта кирово-чепецкая молодёжка продолжит выездную серию матчами с ярославским «Локо-Юниором».

Фото Ульяны Лебединской (Рыбинск).
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама