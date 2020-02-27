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28 февраля 14:38
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов.

Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов.

Сегодня, 09:46
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Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов.

Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. Соревнования по ездовому спорту на собаках прошли в Сыктывкаре.

Выступая в гонке на собачьих упряжках с двумя собаками, кировчанин Денис Пшеницын показал лучший результат, обойдя всех соперников.

Отличилась и дочь спортсмена. В детских гонках на ватрушках с собаками 5-летняя Василиса Пшеницына также стала первой.

Напомним, что Денис Пшеницын является самым титулованным кировским каюром.

На его счету несколько побед на всероссийских чемпионатах, а также бронза чемпионата мира.
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