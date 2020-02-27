Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. Соревнования по ездовому спорту на собаках прошли в Сыктывкаре.Выступая в гонке на собачьих упряжках с двумя собаками, кировчанин Денис Пшеницын показал лучший результат, обойдя всех соперников.Отличилась и дочь спортсмена. В детских гонках на ватрушках с собаками 5-летняя Василиса Пшеницына также стала первой.Напомним, что Денис Пшеницын является самым титулованным кировским каюром.На его счету несколько побед на всероссийских чемпионатах, а также бронза чемпионата мира.