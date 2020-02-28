В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда. 10 школьников с особенностями здоровья осваивают популярный во всем мире паралимпийский вид спорта благодаря поддержке Фонда президентских грантов.Уже 3 месяца на ледовой арене идут тренировки детской команды по следж-хоккею, особому виду спорта, где игроки передвигаются по полю на санях и у них в руках 2 клюшки. Сегодня поддержать юных хоккеистов пришли одноклассники, в рамках "урока добра".В команде 10 игроков. У юных хоккеистов уже появились поклонники. Так Платону дарят свои сердечки и открытки фанаты из детского сада.Тренировки, экипировка, форма, работа тренера - все бесплатно, за счет Президентского гранта.Проект рассчитан на 8 месяцев и будет длиться с ноября по июнь. В этот период планируется выезд на товарищеский матч в Чебоксары и участие в первенстве по следж-хоккею в Нижнем Новгороде.