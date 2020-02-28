В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда. 10 школьников с особенностями здоровья осваивают популярный во всем мире паралимпийский вид спорта благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
Уже 3 месяца на ледовой арене идут тренировки детской команды по следж-хоккею, особому виду спорта, где игроки передвигаются по полю на санях и у них в руках 2 клюшки. Сегодня поддержать юных хоккеистов пришли одноклассники, в рамках "урока добра".
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ЭТО ЧУДО", КУРАТОР ПРОЕКТА "МИР ХОККЕЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ":
«К сожалению, в Кирове немного секций, которые принимают ребят с ограниченными возможностями здоровья. И как раз следж-хоккей - это та возможность, где ребенок может получить и активное занятие спортом, которое ему поможет в физической реабилитации, и конечно, это огромные положительные эмоции от игры».
В команде 10 игроков. У юных хоккеистов уже появились поклонники. Так Платону дарят свои сердечки и открытки фанаты из детского сада.
ЮРИЙ ФЕТИЩЕВ, УЧАСТНИК ДЕТСКОЙ КОМАНДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИГРЕ В СЛЕДЖ-ХОККЕЙ:
«Ты чувствуешь самого себя, можешь показать, на что ты способен, это очень многогранная игра, и нужно обязательно слушать тренера».
Тренировки, экипировка, форма, работа тренера - все бесплатно, за счет Президентского гранта.
АРТЁМ РАДЧЕНКО, ТРЕНЕР КОМАНДЫ ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ:
«Особенности со здоровьем присутствуют, но они не проблема для общения. Дети находятся в своем коллективе, дети общаются, получают наслаждение, ну, и с ними тоже общаться достаточно просто».
Проект рассчитан на 8 месяцев и будет длиться с ноября по июнь. В этот период планируется выезд на товарищеский матч в Чебоксары и участие в первенстве по следж-хоккею в Нижнем Новгороде.