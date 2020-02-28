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01 мар 17:59 МХК «Олимпия» провела два боевых матча в Ярославле 28 фев 17:57 В Кирове наградили отличников гражданско-патриотического месячника 28 фев 17:55 В поселке Безбожник Мурашинского района прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства 28 фев 17:54 В регионе реализуется проект "Особый доктор" 28 фев 17:53 Игорь Комаров вручил ветеранам из Кировской области медали к 75-летию Победы 28 фев 17:51 Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил школу № 25 г. Кирова 28 фев 15:26 В Кирове появилась первая в регионе детская следж-хоккейная команда 28 фев 15:22 Жительница Макарья Котельничского района делает панно из пластиковых крышек 28 фев 15:13 В Кирове в трех домах затоплены подвалы 28 фев 15:07 В Кирове отремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы или героев войны
МХК «Олимпия» провела два боевых матча в Ярославле

МХК «Олимпия» провела два боевых матча в Ярославле

Вчера, 17:59
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МХК «Олимпия» провела два боевых матча в Ярославле

МХК «Олимпия» провела два боевых матча в Ярославле. 29 февраля и 1 марта в последнем выездном туре сезона подопечные Алексея Демакова играли в гостях с ярославским «Локо-Юниором».

После провальных матчей в Рыбинске команда находилась в подавленном состоянии, так что тренерскому штабу пришлось проделать большую работу, чтобы настроить хоккеистов на игру с лидером конференции «Восток». Были приняты и некоторые кадровые решения, что также пошло на пользу.

В итоге «Олимпия» сумела оказать достойное сопротивление одной из сильнейших команд лиги, уступив в обеих встречах всего в одну шайбу – 1:2 и 2:3. Причём, вторую победу хозяева добыли только в овертайме, так что одно очко в этом туре кирово-чепецкая молодёжка всё-таки заработала.

Отметим, что в первой встрече соперники почти целый период играли вничью 1:1 и лишь череда удалений в составе «Олимпии» позволила хозяевам реализовать численное большинство и выйти вперёд 2:1.

В повторном матче уже «Олимпия» вела 2:1, но за несколько секунд до конца второго периода ярославцы сравняли счёт, который и продержался до окончания основного времени – 2:2.

Ворота команды в первой встрече защищал Максим Плюснин, во втором матче последний рубеж обороны был доверен Роману Козулину.
После 46 матчей в активе «Олимпии» 29 очков и предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток». Заключительные игры сезона кирово-чепецкая молодёжка проведёт дома: 9 марта – с командой «Россошь», 11 марта – с хоккеистами «Белгорода».

Фоторепортаж пресс-службы ХК «Локомотив» (Ярославль)

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