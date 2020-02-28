МХК «Олимпия» провела два боевых матча в Ярославле. 29 февраля и 1 марта в последнем выездном туре сезона подопечные Алексея Демакова играли в гостях с ярославским «Локо-Юниором».После провальных матчей в Рыбинске команда находилась в подавленном состоянии, так что тренерскому штабу пришлось проделать большую работу, чтобы настроить хоккеистов на игру с лидером конференции «Восток». Были приняты и некоторые кадровые решения, что также пошло на пользу.В итоге «Олимпия» сумела оказать достойное сопротивление одной из сильнейших команд лиги, уступив в обеих встречах всего в одну шайбу – 1:2 и 2:3. Причём, вторую победу хозяева добыли только в овертайме, так что одно очко в этом туре кирово-чепецкая молодёжка всё-таки заработала.Отметим, что в первой встрече соперники почти целый период играли вничью 1:1 и лишь череда удалений в составе «Олимпии» позволила хозяевам реализовать численное большинство и выйти вперёд 2:1.В повторном матче уже «Олимпия» вела 2:1, но за несколько секунд до конца второго периода ярославцы сравняли счёт, который и продержался до окончания основного времени – 2:2.Ворота команды в первой встрече защищал Максим Плюснин, во втором матче последний рубеж обороны был доверен Роману Козулину.После 46 матчей в активе «Олимпии» 29 очков и предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток». Заключительные игры сезона кирово-чепецкая молодёжка проведёт дома: 9 марта – с командой «Россошь», 11 марта – с хоккеистами «Белгорода».Фоторепортаж пресс-службы ХК «Локомотив» (Ярославль)