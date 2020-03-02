В Кирове состоялся чемпионат по фехтованию ПФО

Прошедший в Кирове окружной чемпионат по фехтованию в очередной раз расставил команды Приволжья в соответствии с мастерством и силами. Особых сенсаций не произошло. Ведущие школы сохранили свои позиции.На фоне остальных его выделяли желтые гетры и желтый шлем. В фехтовании спортсмен вправе выбрать цвет экипировки. Савелий Пушкарев свое предпочтение не связывает с удачей. Шпагу взял в руки четыре года назад. Окружное Первенство не первое в карьере. До победы в нем ему пока сложно добраться. На предварительной стадии встречаются соперники, превосходящие его и по мастерству, и по физическим данным.В любом деле, касающемся спортивных результатов, мелочей, как известно, не бывает. На турниры спортсмены возят до 4 шпаг. Такой комплект обычно берет с собой Кирилл Моисеев. Он представляет школу фехтования Татарстана. Она по традиции всегда идет в фаворитах. Поэтому юноше приходиться доказывать, что место ниже третьего не его уровень. В Кирове он снова смог стать чемпионом, победив в финале хорошо знакомого противника.Гостей из Татарстана побаиваются и одновременно хотят победить. Уж слишком затянулось доминирование на зональном уровне этой сборной. Ее состав бывает силен насколько, что этой команде по плечу регулярное завоевание высоких мест на российских турнирах. Но многие из них проходят по непредсказуемого сценарию.Фехтовальщики из Татарстана и Башкортостана взяли призовые места в личных и командных выступлениях. К успехам кировчан можно отнести бронзу Александра Олюнина по Первенству. И в целом хозяева дорожек показали неплохие результаты, расположившись в протоколах следом за сильнейшими мастерами шпаги Приволжского округа.