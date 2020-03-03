В Кирове состоялось Первенство России по спортивной акробатике. В течение недели шла борьба за медали. Завоевали их и кировчане.В движениях и элементах этой пары из Санкт-Петербурга виделся высокий уровень мастерства. Хотя она образовалась недавно. Дарина Леонова в ней лидер. Побеждала на мире и становилась призеркой Европы. С Витой Василюк на Первенстве выдала очередной шедевр. Номер, приближенный к спектаклю. Подготовить его девушкам было легко. Между ними практически сразу образовалось взаимопонимание и обоюдное желание достичь больших успехов в акробатике.Это скрытые от посторонних глаз моменты последних приготовлений спортсменов перед выходом на помост. В разминочной зоне атмосфера полной сосредоточенности, где даже тренеры не решаются раздавать советы. Акробаты и сами осознавали, насколько серьезный чемпионат их ждал. Более 500 спортсменов из 30 субъектов России. Победители определялись в каждом виде акробатики и в многоборье.Проходных выступлений здесь не увидишь. Программы сложны и изобилуют разного рода тренерскими задумками в расчете на высокие баллы от судей. В этом плане кировчанам приходиться быть изобретательными. Чтобы, оставаться одной из лучших школ страны. Между ними на внутренней арене конкуренция зрелищная и бескомпромиссная.По итогам Первенства кировчане взяли комплект наград. Но главным итогом стало то, что сразу несколько составов отобрались на мировое Первенство, которое пройдет в мае в Швейцарии.