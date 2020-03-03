Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области. Выступили все лидеры нашей команды, установив новые личные рекорды.К ним подтягивается и молодежь. Подтверждением этому стало юношеское Первенство России. По его итогам трое кировчан вошли в состав сборной страны, которой летом предстоит выступить на мировом Первенстве в Дании. Параллельно с чемпионатом области был проведен турнир для детей. На нем также зафиксировали ряд высоких результатов. И как было отмечено, интерес к гиревому спорту у подрастающего поколения растет.