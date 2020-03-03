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03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области

Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области

Вчера, 18:22
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Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области. Выступили все лидеры нашей команды, установив новые личные рекорды.

К ним подтягивается и молодежь. Подтверждением этому стало юношеское Первенство России. По его итогам трое кировчан вошли в состав сборной страны, которой летом предстоит выступить на мировом Первенстве в Дании. Параллельно с чемпионатом области был проведен турнир для детей. На нем также зафиксировали ряд высоких результатов. И как было отмечено, интерес к гиревому спорту у подрастающего поколения растет.  

ЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Они становятся более сильными, выносливыми. Идет упорная борьба между ними. Сегодня поднял 30 раз, на следующих соревнованиях 50. Борются сами с собой и с соперниками. Это увлекает».
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