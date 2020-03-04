В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Во Дворце Единоборств прошел ежегодный всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Пушкарева.Закономерные или случайные. Досрочные или балловые. Разных побед на этом турнире в избытке. Он уже давно стал привлекательной соревновательной ареной для борцов не старше 15 лет. Померяться силой в этом раз приехало более 170 участников. Команда из Башкортостана была немногочисленной. Тренеры хотели увидеть в действиях ребят не только хорошую технику, но и внутренний стержень, позволяющий не вешать нос, если поединок складывается не лучшим образом.Схватка с соперником это тот промежуточный рубеж, к которому ребенок пришел спустя время после занятий в секции. Тренерские уроки не проходят даром. Эффектно произвести захват, совершить ряд приемов и не дать противнику ни единого шанса сделать тоже самое. В этом и заключается класс и мастерство борцов. Но своими действиями они держать в напряжении наставников. Готовых сорваться с места, чтобы самим выйти на ковер.Интерес к борьбе у ребят нынче был подогрет новым форматом проведения финальных схваток. Претенденты на золото выходили на них, словно как на мировом чемпионате. По задумке он таковым и стал. Исходя из созданной обстановки и накала страстей, царивших в центре зала. Встреча с незнакомым противником борца всегда мотивирует.В синем трико Артем Малахов из Бугульмы. Вкус побед на республиканском уровне ему знаком. На кировском ковре предстояло вновь постоять на честь своей борцовской школы. С заданием справился отлично. Не стал использовать весь лимит времени на схватку. Просто набрал нужные баллы, чтобы судьи ее остановили и объявили его победителем турнира.Кировчане из 15 весовых категорий в 11 вошли в число призеров. 6 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград. По медальному зачету сборная области вновь оставила далеко позади себя всех конкурентов. И по словам тренеров, такие успехи должны приходить к ней не только на домашних, но и на выездных соревнованиях.