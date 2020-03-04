В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда"

Победой кировской "Вятки" закончился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда". Игра прошла для Кирово-Чепецкой Олимпии с разгромным счетом.Юные хоккеисты сражаются за 1 и 2 место. Играют команды Вятка и Олимпия. Проходит буквально 3 минуты от начала матча и вот - первая шайба.Второй, третий, четвертый пятый и последующие шайбы залетают в ворота Олимпии с пугающей частотой. Трибуны гостевого сектора ликуют.Слабая игра чепчан имеет как минимум одно уважительное объяснение: ребята из Олимпии на год младше своих противников из команды "Вятка". А в таком возрасте год - это серьезное отставание и в силе, и в технике. Кировчане не щадили соперника и забивали столько, сколько им хочется. Матч окончился со счетом 10:0.Турнир Надежда существует специально для тех команд, которые не выходят в финал чемпионата "Золотая шайба". Это продолжение праздника спорта для ребят. И возможность еще раз побороться право быть первыми.ГФИ награждает команды победителей. Первое место достается кировчанам, второе - Кирово-Чепецкой Олимпии, а на третьем -- хоккейный клуб "Спартаковец" из Вятских Полян. Чуть-чуть не удается войти в тройку лидеров ребятам из Зуевской команды "Аванград" они занимают четвертое место.