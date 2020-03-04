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04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр 04 мар 15:31 Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя 04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей
В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда"

В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда"

Вчера, 18:06
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Иван Швецов
В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой


Победой кировской "Вятки" закончился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда". Игра прошла для  Кирово-Чепецкой Олимпии с разгромным счетом.

Юные хоккеисты  сражаются за 1 и 2 место. Играют команды Вятка и Олимпия.   Проходит буквально 3 минуты от начала матча и вот - первая шайба.

Второй, третий, четвертый пятый и последующие  шайбы залетают в ворота Олимпии с пугающей частотой. Трибуны гостевого сектора  ликуют.

Слабая игра чепчан имеет как минимум одно  уважительное объяснение: ребята из Олимпии на год младше  своих противников из команды "Вятка". А в таком возрасте год - это серьезное отставание и в силе, и в технике.   Кировчане не щадили соперника и забивали столько, сколько им хочется. Матч окончился со  счетом 10:0.

-  Думаю сыграли хорошо, сегодня все отлично, все хорошо у нас!

ПЕТР ДЬЯКОНОВ, ТРЕНЕР ДЕТСКОЙ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ "ВЯТКА" (Г. КИРОВ):
«Выполнили установку тренера,  были заряжены видно было по глазам, просто хотели победить».

Турнир Надежда существует специально для тех команд, которые не  выходят в финал чемпионата "Золотая шайба".  Это продолжение праздника спорта для ребят. И возможность еще раз побороться  право быть первыми.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши дети должны быть заняты, должны расти здоровыми, умными сильными, поэтому полпредом президента в ПФО поддерживается турнир "Надежда"».

ГФИ награждает команды победителей. Первое место достается кировчанам, второе - Кирово-Чепецкой Олимпии, а на третьем -- хоккейный клуб "Спартаковец" из Вятских Полян.  Чуть-чуть не удается войти в тройку лидеров ребятам из Зуевской команды "Аванград"  они занимают четвертое место.
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