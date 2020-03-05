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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию

Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию

Сегодня, 15:24
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Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию


Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров, который сейчас проходит в Таллине. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы первые три места занимают российские спортсмены.

И лидеры - Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Дмитрий начал путь в спорте как одиночник в кировской школе фигурного катания, а переехав в Пермь, переквалифицировался в парника. В этом сезоне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов  стали победителями Юношеских Олимпийских игр в Лозанне и взяли золото в Финале Гран-при среди юниоров. Были и другие победы. Теперь ребята претендуют на золото Чемпионата мира. Накануне они чисто откатали короткую программу и получили самую высокую оценку в сезоне, оторвавшись от соперников более чем на три балла. Сегодня вечером им предстоит исполнить произвольную программу.


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