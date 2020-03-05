Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию

Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров, который сейчас проходит в Таллине. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы первые три места занимают российские спортсмены.И лидеры - Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Дмитрий начал путь в спорте как одиночник в кировской школе фигурного катания, а переехав в Пермь, переквалифицировался в парника. В этом сезоне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов стали победителями Юношеских Олимпийских игр в Лозанне и взяли золото в Финале Гран-при среди юниоров. Были и другие победы. Теперь ребята претендуют на золото Чемпионата мира. Накануне они чисто откатали короткую программу и получили самую высокую оценку в сезоне, оторвавшись от соперников более чем на три балла. Сегодня вечером им предстоит исполнить произвольную программу.