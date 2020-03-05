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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН

В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН

Сегодня, 17:44
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Роман Четвериков
В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН


В Перекопе состоялись Чемпионат и Первенство страны по лыжным гонкам  Всероссийской федерации спорта ЛИН.

Это не первый приезд спортсменов в "Перекоп" в нынешнем зимнем сезоне. В декабре они соревновались на Кубке России. Новом для них старте, проведенном в необычном формате.

ТАТЬЯНА ОЛЬХОВАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА ЛИН:
«Это был не только Кубок. Это был еще и международный лагерь. Мы пригласили те страны, которые развивают лыжные гонки. Отозвались французы и японцы. Они приезжали сюда. Им очень это понравилось».

56 лыжников из 12 регионов страны. Состав участников национального Чемпионата и Первенства остается неизменным. Но растет  уровень их мастерства. Они проходят гонки классикой и свободным стилем, масс-старты, спринты и эстафеты. Это те дистанции, которые входят в программу соревнований Международной федерации по спорту лиц с отклонениями интеллекта. Анна Клубачук, несмотря на возраст, опытный лыжный мастер. Перед собой всегда ставит высокие цели. Она часто заезжает в число призеров. Правда, останавливаясь в шаге от победы.

АННА КЛУБАЧУК:
«Было плохо. На сборы ездили. Вторые места занимала и вот сейчас первое место».

Удача сопутствовала и лидерам сборной команды. Ирина Губер и Иван Волегов в очередной раз доказали свой класс. Могли бы блеснуть и на чемпионате мира в Италии. Но из-за коронавируса его пока перенесли на декабрь. Поэтому взамен соревнований тренировки. Благодаря им в последнее время ведущие российские лыжники более уверенно смотрятся на трассах.

ТАТЬЯНА ОЛЬХОВАЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТА ЛИН:
«Тренеры тоже стали более уверенными в своих вопросах, в отношении к тренировочному процессу и у них сейчас неравнодушный подход к тому, что у них происходит в регионах».

После лыжного старта всероссийская федерация спорта ЛИН традиционно проведет в нашем регионе Чемпионат и Первенство по плаванию. Они пройдут в апреле в бассейне "Быстрица".
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