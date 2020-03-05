В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН

В Перекопе состоялись Чемпионат и Первенство страны по лыжным гонкам Всероссийской федерации спорта ЛИН.Это не первый приезд спортсменов в "Перекоп" в нынешнем зимнем сезоне. В декабре они соревновались на Кубке России. Новом для них старте, проведенном в необычном формате.56 лыжников из 12 регионов страны. Состав участников национального Чемпионата и Первенства остается неизменным. Но растет уровень их мастерства. Они проходят гонки классикой и свободным стилем, масс-старты, спринты и эстафеты. Это те дистанции, которые входят в программу соревнований Международной федерации по спорту лиц с отклонениями интеллекта. Анна Клубачук, несмотря на возраст, опытный лыжный мастер. Перед собой всегда ставит высокие цели. Она часто заезжает в число призеров. Правда, останавливаясь в шаге от победы.Удача сопутствовала и лидерам сборной команды. Ирина Губер и Иван Волегов в очередной раз доказали свой класс. Могли бы блеснуть и на чемпионате мира в Италии. Но из-за коронавируса его пока перенесли на декабрь. Поэтому взамен соревнований тренировки. Благодаря им в последнее время ведущие российские лыжники более уверенно смотрятся на трассах.После лыжного старта всероссийская федерация спорта ЛИН традиционно проведет в нашем регионе Чемпионат и Первенство по плаванию. Они пройдут в апреле в бассейне "Быстрица".