Прямой эфир
06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
$
67,52
75,84
06 марта 21:51
06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию

Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию

Сегодня, 15:43
161
Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию


Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала на Чемпионате Мира по фигурному катанию среди юниоров, который сейчас проходит в Таллине. В соревнованиях спортивных пар все призеры - российские спортсмены.

И лидеры - Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Дмитрий начал путь в спорте как одиночник в Кирове, а переехав в Пермь, переквалифицировался в парника. В этом сезоне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов  выиграли все соревнования: стали победителями Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, взяли золото в Финале Гран-при среди юниоров. Были и другие победы. И вот теперь - золото Чемпионата мира. Отметим, что за короткую программу ребята получили самую высокую оценку в сезоне. В целом их отрыв от соперников составил более 10 баллов. В следующем сезоне ребята уже будут выступать на взрослом уровне, где им придется выдержать сильнейшую конкуренцию.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама