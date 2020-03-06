Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию

Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала на Чемпионате Мира по фигурному катанию среди юниоров, который сейчас проходит в Таллине. В соревнованиях спортивных пар все призеры - российские спортсмены.И лидеры - Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Дмитрий начал путь в спорте как одиночник в Кирове, а переехав в Пермь, переквалифицировался в парника. В этом сезоне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли все соревнования: стали победителями Юношеских Олимпийских игр в Лозанне, взяли золото в Финале Гран-при среди юниоров. Были и другие победы. И вот теперь - золото Чемпионата мира. Отметим, что за короткую программу ребята получили самую высокую оценку в сезоне. В целом их отрыв от соперников составил более 10 баллов. В следующем сезоне ребята уже будут выступать на взрослом уровне, где им придется выдержать сильнейшую конкуренцию.