МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 9 марта в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимали команду «Россошь».За шестьдесят минут встречи хозяевам так и не удалось вскрыть оборону соперников, хотя голевых ситуация было более чем достаточно.Не помогли и многочисленные удаления в составе гостей.Так, во втором периоде «Олимпия» пять минут провела в численном большинстве, но реализовать его так и не смогла. Зато гости дважды поразили ворота Романа Козулина - в первом и третьем периодах. В итоге – победа «Россоши» 2-0.11 марта в заключительном матче регулярного первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка принимает команду «Белгород». Это будет последний матч нынешнего сезона для «Олимпии».В плей-офф команда не прошла.