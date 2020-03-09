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10 марта 18:19
10 мар 18:18 В Вятке зафиксирован аномальный подъем уровня воды 10 мар 18:18 Обзор происшествий прошедших выходных дней в Кирове 10 мар 18:17 К участию в конкурсе на должность главы администрации Кирова допущены 3 кандидата 10 мар 16:29 В Кирове под наблюдением врачей находятся 16 человек, вернувшихся из-за рубежа. 10 мар 12:56 МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 10 мар 12:14 Выставка в кировской Диораме об истории русской печи 10 мар 12:12 Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни 10 мар 10:37 К 80-летию космонавта Виктора Савиных в детском космоцентре обновили экспозицию, посвященную его полетам 10 мар 09:57 В массовом ДТП на улице Воровского пострадал 6-летний ребенок. 09 мар 20:42 Жители Кировской области увидят суперлуние.
МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд.

МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд.

Сегодня, 12:56
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МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд.

МХК «Олимпия» потерпела седьмое поражение подряд. 9 марта в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимали команду «Россошь». 

За шестьдесят минут встречи хозяевам так и не удалось вскрыть оборону соперников, хотя голевых ситуация было более чем достаточно.

Не помогли и многочисленные удаления в составе гостей.

Так, во втором периоде «Олимпия» пять минут провела в численном большинстве, но реализовать его так и не смогла. Зато гости дважды поразили ворота Романа Козулина - в первом и третьем периодах. В итоге – победа «Россоши» 2-0.

11 марта в заключительном матче регулярного первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка принимает команду «Белгород». Это будет последний матч нынешнего сезона для «Олимпии».

В плей-офф команда не прошла.
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