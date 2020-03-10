Российские ледолазы стали лидерами молодёжного чемпионата мира. В соревнованиях, прошедших в Кирове, приняли участие спортсмены из восьми стран.Когда ледовый комплекс на трамплине рассматривается в качестве соревновательной площадки, международные эксперты уверены. Здесь все пройдет на высшем уровне. Возводимые конструкции уже не раз были задействованы под этапы мирового кубка и чемпионатов мира. Планетарное Первенство проходило впервые. Свыше 70 спортсменов из 8 стран. К решающим восхождениям финалисты подошли в боевом настроении.Квалификация и полуфиналы преподнесли немало сюрпризов. С медальной дистанции сошли спортсмены, которым прочили победу. Кировский скалодром в очередной раз стал для них сложной преградой на пути к отметке "ТОП".Ледолазание одна из визитных карточка города. Кировчане в этом спорте на ведущих позициях. Лидеры сборной делятся опытом. Ученики впитывают информацию и стараются взять как можно больше медалей.Нынешняя зима запомнится многим. На финалы на скорость пришелся дождь. Под него пришлось подстраиваться, чтобы показать быстрое время в одной из самых динамичных дисциплин ледолазания.В командном зачёте третье место заняла сборная Швейцарии. Серебро у американских спортсменов. Победителями по числу завоеванных наград стали российские ледолазы.