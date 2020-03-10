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11 марта 22:59
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Российские ледолазы стали лидерами молодёжного чемпионата мира

Российские ледолазы стали лидерами молодёжного чемпионата мира

Вчера, 18:20
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Роман Четвериков
Российские ледолазы стали лидерами молодёжного чемпионата мира


Российские ледолазы стали лидерами молодёжного чемпионата мира. В соревнованиях, прошедших в Кирове, приняли участие спортсмены из восьми стран.

Когда ледовый комплекс на трамплине рассматривается в качестве соревновательной площадки, международные эксперты уверены. Здесь все пройдет на высшем уровне. Возводимые конструкции уже не раз были задействованы под этапы мирового кубка и чемпионатов мира. Планетарное Первенство проходило впервые. Свыше 70 спортсменов из 8 стран. К решающим восхождениям финалисты подошли в боевом настроении.

ИЛЬЯ ВОЛКОВ:
«В Красноярске нет такой большой конструкции. Выступать тяжело на соревнованиях без нормального скалодрома. Примерно в районе второго карниза у меня заканчиваются силы и больше 5 минут мне тяжело работать».

Квалификация и полуфиналы преподнесли немало сюрпризов. С медальной дистанции сошли спортсмены, которым прочили победу. Кировский скалодром в очередной раз стал для них сложной преградой на пути к отметке "ТОП".

ПАВЕЛ ШАБАЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА И СКАЛОЛАЗАНИЯ:
«У юниорок и юношей нет закономерности. Каждый год меняются возрастные группы. Был лидером в предыдущей, в новой не так силен, как ребята, которые старше его на два года».

Ледолазание одна из визитных карточка города. Кировчане в этом спорте на ведущих позициях. Лидеры сборной делятся опытом. Ученики впитывают информацию и стараются взять как можно больше медалей.

МАРИЯ ТОЛОКОНИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ:
«У нас очень сильная команда. Иностранцы тоже привезли сильный состав. С погодой не повезло. Но не отчаиваемся, бегаем, лазаем. Все очень классно проходит».

Нынешняя зима запомнится многим. На финалы на скорость пришелся дождь. Под него пришлось подстраиваться, чтобы показать быстрое время в одной из самых динамичных дисциплин ледолазания.

КИРИЛЛ ГУЦ:
«Погода сильно влияет. Лед становиться хрупким. Снаряжение застревает и сложно лезть».

В командном зачёте третье место заняла сборная Швейцарии. Серебро у американских спортсменов. Победителями по числу завоеванных наград стали российские ледолазы.
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