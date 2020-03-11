В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник. Особенный подарок получили юные хоккеисты. Им вручили новую спортивную форму.
- Участники четвертых зимних спортивных игр построены. Главный судья соревнований.
- Четвертые зимние сельские игры в Арбажском районе объявляю открытыми.
Открытие соревнований традиционно началось с поднятия флага под гимн Российской Федерации, в этот раз на "Сельские спортивные игры" собралось 4 команды с разных населенных пунктов. Не обошлось приветствие и без хлеба с солью. Одним из главных поводов собраться стало вручение хоккейной формы для детей младшего возраста.
Хоккей - популярный вид спорта в Арбажском районе, как говорит тренер хоккейной команды, в него играют и дети, и родители. Формы для совсем юных хоккеистов - учащихся 1-3 классов - никогда не было, и купить её каждому было бы проблематично.
МИХАИЛ ШАНГИН,ТРЕНЕР ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ ПГТ. АРБАЖ:
«У нас буквально в прошлом году было 40 лет образования хоккея, мы ведем эту статистику уже 40 лет, ни на один год не прерывали, значит, это движение хоккея. В соседних районах прерывался этот период, были трудные годы, но у нас хоккей сохранился, несколько поколений ребят вырастили».
Алина Ильюкова сегодня одна из тех, кто получил новую форму. По словам тренера, девочкам тоже интересен хоккей, конечно, полноценная команда не наберется, но 5 представительниц женского пола точно могут задать жару на льду.
АЛИНА ИЛЬЮКОВА, ХОККЕИСТ:
«Мой старший брат занимается хоккеем, я люблю спорт, и я люблю кататься на коньках».
После вручения ребята сыграли в футбол, а перед этим у них были свободные пара минут, и самые любопытные уже проверили, что же лежит в спортивных сумках.
ИВАН НЕГИН, ХОККЕИСТ:
«Шлем, нагрудник, наколенники, налокотники и шорты».
Теперь ребята могут полноценно заниматься любимым делом, а их родители не будут бояться, что ребёнок придёт домой с травмой.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы видим, что на "Золотой шайбе" Арбаж, например, младший возраст не играет, а есть хоккейная коробка, есть тренера, есть традиции, есть ребятишки. Поэтому надо помочь, подтолкнуть, одеть, и, надеюсь, что уже будущей зимой они будут играть».
А тем временем, "Сельские спортивные игры набирали оборот - на лыжне прошла эстафета. Команда - 5 человек, среди них обязательно 2 женщины и мужчина возрастом более 50 лет.
После лыжной эстафеты участники выявляли сильнейших в стрельбе, дартсе, поднятием гири, перетягивании каната, футболе.