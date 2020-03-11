В Арбажском районе состоялся настоящий спортивный праздник. Особенный подарок получили юные хоккеисты. Им вручили новую спортивную форму.Открытие соревнований традиционно началось с поднятия флага под гимн Российской Федерации, в этот раз на "Сельские спортивные игры" собралось 4 команды с разных населенных пунктов. Не обошлось приветствие и без хлеба с солью. Одним из главных поводов собраться стало вручение хоккейной формы для детей младшего возраста.Хоккей - популярный вид спорта в Арбажском районе, как говорит тренер хоккейной команды, в него играют и дети, и родители. Формы для совсем юных хоккеистов - учащихся 1-3 классов - никогда не было, и купить её каждому было бы проблематично.Алина Ильюкова сегодня одна из тех, кто получил новую форму. По словам тренера, девочкам тоже интересен хоккей, конечно, полноценная команда не наберется, но 5 представительниц женского пола точно могут задать жару на льду.После вручения ребята сыграли в футбол, а перед этим у них были свободные пара минут, и самые любопытные уже проверили, что же лежит в спортивных сумках.Теперь ребята могут полноценно заниматься любимым делом, а их родители не будут бояться, что ребёнок придёт домой с травмой.А тем временем, "Сельские спортивные игры набирали оборот - на лыжне прошла эстафета. Команда - 5 человек, среди них обязательно 2 женщины и мужчина возрастом более 50 лет.После лыжной эстафеты участники выявляли сильнейших в стрельбе, дартсе, поднятием гири, перетягивании каната, футболе.