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12 марта 22:14
12 мар 17:45 В Слободском начались уникальные работы по реставрации старинных печей 12 мар 17:43 Жители Истобенска обеспокоены растущей несанкционированной свалкой 12 мар 15:19 Автомобилисты возмущены состоянием дороги от Кирова до Белой Холуницы 12 мар 15:12 В Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибли 4 человека 12 мар 12:34 МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением. 12 мар 12:15 Житель Кирова, получивший травмы из-за падения дерева, пытается добиться справедливости 12 мар 12:08 О мерах профилактики против коронавируса в Кирове 12 мар 10:34 В Кировской области 17 марта в промышленную эксплуатацию запустят сервис «Умный проезд» 11 мар 17:51 В Кирове прошли соревнования по суперкроссу 11 мар 17:49 Полиция задержала серийного вора, похищавшего деньги из храмов
МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением.

МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением.

Сегодня, 12:34
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МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением.

МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением. 11 марта в заключительном матче регулярного первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимали одного из лидеров конференции «Запад» команду «Белгород».

Встреча завершилась победой гостей 9:4.

Самой драматичной для хозяев стала первая половина встречи, когда за полтора периода кирово-чепецкая молодёжка пропустила шесть безответных шайб. Взяв тайм-аут, тренерский штаб попытался привести команду в чувство, и встряска помогла. Сначала Алексей Емеличев «размочил» счёт, затем Стефан Гаранин оформил свой дубль.

Финальной точкой стала шайба Дмитрия Шургина, вчерашнего игрока юниорского состава, который открыл счёт своим голам в молодёжной лиге. Причём, сделал это индивидуально, когда команда играла в численном меньшинстве.

Однако настоящим подарком болельщикам по красоте и изяществу стала первая шайба Стефана Гаранина, заброшенная из-за ворот в стиле финна Микаэля Гранлунда. Хоккеист даже не забросил её, а буквально положил в ворота соперников крюком своей клюшки.

Проведя 48 матчей и заработав 29 очков, «Олимпия» заняла предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток» и пятнадцатое место в НМХЛ.

Фото Павла Веретенникова

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