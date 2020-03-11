МХК «Олимпия» завершила сезон крупным поражением. 11 марта в заключительном матче регулярного первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимали одного из лидеров конференции «Запад» команду «Белгород».Встреча завершилась победой гостей 9:4.Самой драматичной для хозяев стала первая половина встречи, когда за полтора периода кирово-чепецкая молодёжка пропустила шесть безответных шайб. Взяв тайм-аут, тренерский штаб попытался привести команду в чувство, и встряска помогла. Сначала Алексей Емеличев «размочил» счёт, затем Стефан Гаранин оформил свой дубль.Финальной точкой стала шайба Дмитрия Шургина, вчерашнего игрока юниорского состава, который открыл счёт своим голам в молодёжной лиге. Причём, сделал это индивидуально, когда команда играла в численном меньшинстве.Однако настоящим подарком болельщикам по красоте и изяществу стала первая шайба Стефана Гаранина, заброшенная из-за ворот в стиле финна Микаэля Гранлунда. Хоккеист даже не забросил её, а буквально положил в ворота соперников крюком своей клюшки.Проведя 48 матчей и заработав 29 очков, «Олимпия» заняла предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток» и пятнадцатое место в НМХЛ.