Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу

Кировские спортсмены — лучшие в Приволжском федеральном округе по акробатическому рок-н-роллу. Это показал Чемпионат ПФО , прошедший в Самаре.
Искусство, требующее невероятных усилий. Сальто, двойное сальто, перевороты - здесь требуется колоссальная спортивная подготовка. Кировчане - лучшие. В очередной раз.
КОНСТАНТИН ПОПОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ:
«Для двух пар - это были первые соревнования такого уровня, они впервые на соревнования такого уровня, и пара третий раз уже на таких соревнованиях и второй год подряд занимает призовые места».
Зрителям кажется, что номер пролетает мгновенно, для спортсменов он длится вечность. Каждый элемент должен быть отработан до абсолютного автоматизма, чтобы на паркете танцевать с уверенностью и легкостью.
АЛЁНА РУСАЛЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ:
«Перед выходом судьи видят, что ты боишься. Не нужно бояться - нужно настроиться и не переживать, выйти и сделать все, на что ты способен».
За те полторы минуты, что пара выступает, затраты энергии, как у бегуна с препятствиями. И при этом они бесконечно улыбаются. Танец на грани. И на полном доверии.
АНАТОЛИЙ БЕРЕЗОВЧУК, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ:
«Это очень сложно, это прямо дыхание. Мне говорят тренера, что один прогон - это стометровка на самом большом ускорений».
Современный номер - это целая композиция, созданная из трюков разной сложности. В этом спорте - серьезная конкуренция, за победу на пределе сил борются танцоры со всего Приволжского федерального округа.
АЛЕКСАНДР БИСЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА:
«Этот вид спорта для нас новый. Совсем недавно мы его развиваем - 4 года, и я считаю, что это огромный успех благодаря нашим тренерам, нашим талантливым ребятам».
Танец - это не только развлечение, но и профессия, которая может в жизни пригодится. Рок-н-ролл считается основой для других танцевальных направлений. Места и призы - это, конечно, главное, но не менее важны и болельщики, для которых и создается незабываемое шоу.