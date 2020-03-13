Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу

Кировские спортсмены — лучшие в Приволжском федеральном округе по акробатическому рок-н-роллу. Это показал Чемпионат ПФО , прошедший в Самаре.Искусство, требующее невероятных усилий. Сальто, двойное сальто, перевороты - здесь требуется колоссальная спортивная подготовка. Кировчане - лучшие. В очередной раз.Зрителям кажется, что номер пролетает мгновенно, для спортсменов он длится вечность. Каждый элемент должен быть отработан до абсолютного автоматизма, чтобы на паркете танцевать с уверенностью и легкостью.За те полторы минуты, что пара выступает, затраты энергии, как у бегуна с препятствиями. И при этом они бесконечно улыбаются. Танец на грани. И на полном доверии.Современный номер - это целая композиция, созданная из трюков разной сложности. В этом спорте - серьезная конкуренция, за победу на пределе сил борются танцоры со всего Приволжского федерального округа.Танец - это не только развлечение, но и профессия, которая может в жизни пригодится. Рок-н-ролл считается основой для других танцевальных направлений. Места и призы - это, конечно, главное, но не менее важны и болельщики, для которых и создается незабываемое шоу.