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13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы 13 мар 14:29 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 13:56 Кировские штангисты и рукопашники выявят сильнейших 13 мар 13:32 В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона 13 мар 10:37 Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу 13 мар 10:35 Кировские парламентарии поддержали поправки в Конституцию
Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу

Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу

Сегодня, 10:37
171
Карина Алоян
Кировские спортсмены - лучшие в ПФО по акробатическому рок-н-роллу


Кировские спортсмены — лучшие в Приволжском федеральном округе по акробатическому рок-н-роллу. Это показал Чемпионат ПФО , прошедший в Самаре.

Искусство, требующее невероятных усилий.  Сальто, двойное сальто, перевороты - здесь требуется колоссальная спортивная подготовка.  Кировчане - лучшие. В очередной раз.

КОНСТАНТИН ПОПОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ:
«Для двух пар - это были первые соревнования такого уровня, они впервые на соревнования такого уровня, и пара третий раз уже на таких соревнованиях и второй год подряд занимает призовые места».

Зрителям кажется, что номер пролетает мгновенно, для спортсменов он длится вечность. Каждый элемент должен быть отработан до абсолютного автоматизма, чтобы на паркете танцевать с уверенностью и легкостью.

АЛЁНА РУСАЛЕЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ:
«Перед выходом судьи видят, что ты боишься. Не нужно бояться - нужно настроиться и не переживать, выйти и сделать все, на что ты способен».

За те полторы минуты, что пара выступает, затраты энергии, как у бегуна с препятствиями. И при этом они бесконечно улыбаются.  Танец на грани. И на полном доверии.

АНАТОЛИЙ БЕРЕЗОВЧУК, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ:
«Это очень сложно, это прямо дыхание. Мне говорят тренера, что один прогон - это стометровка на самом большом ускорений».

Современный номер - это целая композиция, созданная из трюков разной сложности. В этом спорте - серьезная  конкуренция, за победу на пределе сил борются танцоры со всего Приволжского федерального округа.

АЛЕКСАНДР БИСЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА:
«Этот вид спорта для нас новый. Совсем недавно мы его развиваем - 4 года, и я считаю, что это огромный успех благодаря нашим тренерам, нашим талантливым ребятам».

Танец - это не только развлечение, но и профессия, которая может в жизни пригодится. Рок-н-ролл считается основой для других танцевальных направлений. Места и призы - это, конечно, главное, но не менее важны и болельщики, для которых и создается незабываемое шоу.
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