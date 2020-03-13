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В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона

В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона

Сегодня, 13:32
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В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона

В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона. В 48 матчах регулярного первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка заработала 29 очков, забросив 95 и пропустив 165 шайб.

Список лучших бомбардиров команды возглавил нападающий Даниил Прохоров, на счету которого 7 заброшенных шайб и 17 точных передач.

Звание лучшего снайпера досталось защитнику Альберту Серазетдинову, который большую часть сезона отыграл центральным нападающим. Забросив 10 шайб, хоккеист сделал столько же точных передач своим партнёрам.

В числе самых результативных игроков также Александр Моисеев, Дамир Зимагулов, Александр Лаптев, Кирилл Гай и Стефан Гаранин.

Из основных вратарей пальму первенства следует отдать Максиму Плюснину, который стал настоящим открытием сезона. Сыграв в 34 матчах, 18-летний голкипер пропустил 76 шайб, но отразил 684 броска. С коэффициентом надёжности 2,99 хоккеист занимает 17-е место в лиге. Кроме того, в его активе два матча, сыгранных на «ноль»
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