В МХК «Олимпия» подводят предварительные итоги сезона. В 48 матчах регулярного первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка заработала 29 очков, забросив 95 и пропустив 165 шайб.Список лучших бомбардиров команды возглавил нападающий Даниил Прохоров, на счету которого 7 заброшенных шайб и 17 точных передач.Звание лучшего снайпера досталось защитнику Альберту Серазетдинову, который большую часть сезона отыграл центральным нападающим. Забросив 10 шайб, хоккеист сделал столько же точных передач своим партнёрам.В числе самых результативных игроков также Александр Моисеев, Дамир Зимагулов, Александр Лаптев, Кирилл Гай и Стефан Гаранин.Из основных вратарей пальму первенства следует отдать Максиму Плюснину, который стал настоящим открытием сезона. Сыграв в 34 матчах, 18-летний голкипер пропустил 76 шайб, но отразил 684 броска. С коэффициентом надёжности 2,99 хоккеист занимает 17-е место в лиге. Кроме того, в его активе два матча, сыгранных на «ноль»