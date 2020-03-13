В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Спорткомплекс "Прометей" сегодня принял традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В региональном турнире участвовали представители практически всех районов области.Спорт и профессия не отделимы друг от друга. Дмитрий Бушмакин стал заниматься пожарно-спасательным спортом, когда поступил на службу в МЧС. Это было в 2011-м году. Сегодня он лидер своей команды. Дмитрий отмечает, что пожарно-спасательный спорт - это не только физические тренировки, он реально помогает пожарным оттачивать свои профессиональные навыки.Благодаря своему профессионализму, в том числе и спортивным навыкам, Дмитрий не раз с честью выходил из чрезвычайных ситуаций. За уверенные действия в одной из таких он был награжден медалью "За отвагу на пожаре".Традиционный зимний областной турнир по пожарно-спасательному спорту в этом году собрал внушительное число участников. Среди них есть как действующие сотрудники МЧС, так и те, кто просто увлекается этим видом спорта.Спортсмены, показавшие хорошие результаты на областном турнире, по его итогам могут попасть в сборную региона и защищать честь Вятки на всероссийских соревнованиях.