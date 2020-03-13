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13 мар 21:30 В Кирове выявлен первый инфицированный коронавирусом. 13 мар 18:00 В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту 13 мар 17:59 Кировские полицейские задержали подозреваемую в хищении пожертвований церкви 13 мар 17:58 В Кирове идет подготовка к раннему половодью 13 мар 17:56 В Кирове выявлен первый случай подозрения на новую коронавирусную инфекцию 13 мар 15:33 Любителям метеорологии в Даровском удалось снять адвективный туман 13 мар 15:31 В Белой Холунице может исчезнуть народный промысел кружевоплетения 13 мар 15:23 В суд направлены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотических средств 13 мар 15:21 ДТП в Кирове и Кировской области 13 мар 15:18 В селе Русском ликвидирована угроза подтопления трассы
В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Вчера, 18:00
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Артем Макаров
В Кирове состоялись областные соревнования по пожарно-спасательному спорту


Спорткомплекс "Прометей" сегодня принял традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В региональном турнире участвовали представители практически всех районов области.

Спорт и профессия не отделимы друг от друга. Дмитрий Бушмакин стал заниматься пожарно-спасательным спортом, когда поступил на службу в МЧС. Это было в 2011-м году. Сегодня он лидер своей команды. Дмитрий отмечает, что пожарно-спасательный спорт - это не только физические тренировки, он реально помогает пожарным оттачивать свои профессиональные навыки.

ДМИТРИЙ БУШМАКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это и физическая подготовка, и совершенствование действий в тушении пожаров. Главной задачей является совершенствование навыков, каждый пожарный должен уметь это делать».

Благодаря своему профессионализму, в том числе и спортивным навыкам, Дмитрий не раз с честью выходил из чрезвычайных ситуаций. За уверенные действия в одной из таких он был награжден медалью "За отвагу на пожаре".

Традиционный зимний областной турнир по пожарно-спасательному спорту в этом году собрал внушительное число участников. Среди них есть как действующие сотрудники МЧС, так и те, кто просто увлекается этим видом спорта.

ЮРИЙ СЫСОЛЯТИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сюда прибыло 20 команд. Это около ста человек. Среди них есть мастера спорта, есть кандидаты в мастера спорта».

Спортсмены, показавшие хорошие результаты на областном турнире, по его итогам могут попасть в сборную региона и защищать честь Вятки на всероссийских соревнованиях.
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