В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет. Программа соревнований включала в себя наиболее зрелищные для этого вида спорта гонки. Кто в них смог показать лучшие результаты?
Для биатлонистов этого возраста сезон открылся в конце августа. Заключительный зимней старт - это итог всей проделанной работы. Из более чем 160 участников, многие пришли в этот спорт из лыж. Признаются, биатлон более интересен. Но и сложен в плане достижения поставленных целей.
ДАРЬЯ МАЛЫШКИНА:
«Надо очень сильно тренироваться. Холостой тренаж выполнять. Как бы сложно, стрельба».
Дарья Малышкина из Тюмени на Первенстве пробежала все гонки. Спринт, преследование, эстафету и масс-старт. На двух последних дистанциях становилась лучшей. До этого входила в десятку сильнейших. Занимаемое место важно. Но молодые стреляющие лыжники не изменяют себе. На трассе ориентируются на кумиров.
ЕКАТЕРИНА СУХАНОВА:
«Для меня из женщин это Кайса Макарайнен. Добегать до такого возраста и с такими результатами это похвально и круто. Она ровно шла. У нее были такие толчки, как у швейной машинки».
Как и во взрослом биатлоне, в юношеском, безупречное прохождение огневых рубежей бывает ключевым моментом в определении победителя гонки. На фоне конкурентов и в еще домашней обстановке кировчане пока не в самом выгодном положении.
ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Пока смотримся очень скромно. Конкуренция среди нас не велика. Тот период застоя в вятском биатлоне сказывается».
Прошедшее Первенство России это как просмотр резерва главной сборной команды. Для вхождения в элиту юношам и девушкам предстоит пройти долгий путь. Но по их настрою - они намерены отдать все силы, чтобы оказаться в числе избранных.
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА:
«Этот сезон вообще удачный получился у меня по результатам. Надеюсь, на будущий год они будут лучше».
Удмуртия, Тюмень, Москва, Красноярск. Это регионы, которые могут быть довольны своими воспитанниками. Они чаще всего поднимались на пьедестал почета. На этом биатлонные баталии в "Перекопе" не закончились. В марте пройдут еще два старта. Практически друг за другом состоятся открытые областные соревнования памяти тренера Николая Мочалова и мемориал Владимира Меланьина.