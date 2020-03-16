В "Перекопе" прошло Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет. Программа соревнований включала в себя наиболее зрелищные для этого вида спорта гонки. Кто в них смог показать лучшие результаты?Для биатлонистов этого возраста сезон открылся в конце августа. Заключительный зимней старт - это итог всей проделанной работы. Из более чем 160 участников, многие пришли в этот спорт из лыж. Признаются, биатлон более интересен. Но и сложен в плане достижения поставленных целей.Дарья Малышкина из Тюмени на Первенстве пробежала все гонки. Спринт, преследование, эстафету и масс-старт. На двух последних дистанциях становилась лучшей. До этого входила в десятку сильнейших. Занимаемое место важно. Но молодые стреляющие лыжники не изменяют себе. На трассе ориентируются на кумиров.Как и во взрослом биатлоне, в юношеском, безупречное прохождение огневых рубежей бывает ключевым моментом в определении победителя гонки. На фоне конкурентов и в еще домашней обстановке кировчане пока не в самом выгодном положении.Прошедшее Первенство России это как просмотр резерва главной сборной команды. Для вхождения в элиту юношам и девушкам предстоит пройти долгий путь. Но по их настрою - они намерены отдать все силы, чтобы оказаться в числе избранных.Удмуртия, Тюмень, Москва, Красноярск. Это регионы, которые могут быть довольны своими воспитанниками. Они чаще всего поднимались на пьедестал почета. На этом биатлонные баталии в "Перекопе" не закончились. В марте пройдут еще два старта. Практически друг за другом состоятся открытые областные соревнования памяти тренера Николая Мочалова и мемориал Владимира Меланьина.