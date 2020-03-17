Кировские штангисты выявили сильнейших. Участниками прошедшего в Кирове первенства области по тяжёлой атлетике стали более 30 спортсменов.Борьба за медали развернулась в трёх возрастных группах. Всего было разыграно 28 комплектов наград.Абсолютным победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта Рифат Галиев из Сосновки (тренер Раис Гайнутдинов). 18-летний атлет выступает в юниорской категории.Среди юношей особо выделялся кандидат в мастера спорта Захар Кордач из спортивной школы «Салют» (тренер Сергей Дителев).По итогам стартов сформирована сборная области, которая в конце марта должна была ехать на первенство России в Старый Оскол. Однако из-за карантина по коронавирусу соревнования перенесены на неопределённый срок.