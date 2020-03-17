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17 мар 17:31 В храмах Вятской епархии проходят молебны о прекращении эпидемии 17 мар 17:30 Кировчанин не может выехать из Индии из-за коронавируса 17 мар 15:22 Кружевницы из Советска стали победительницами конкурса "Зимняя сказка" 17 мар 15:19 В Кирове полицейские устанавливают личности причастных к краже товара из магазина 17 мар 12:11 Юные артисты представили свои таланты на фестивале художественного творчества «Нам нужен мир» 17 мар 12:10 Определены подрядчики по ремонту дорог в Кирове 17 мар 11:26 Кировские штангисты выявили сильнейших. 17 мар 10:56 Активисты выразили свое отношение к строительству комплекса по сортировке ТКО в Лубягино 17 мар 10:53 Жители Советского района из-за раннего половодья остались без переправы 17 мар 10:50 В Кирове усилены меры профилактики коронавируса в общественном транспорте
Кировские штангисты выявили сильнейших.

Кировские штангисты выявили сильнейших.

Сегодня, 11:26
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Кировские штангисты выявили сильнейших.

Кировские штангисты выявили сильнейших. Участниками прошедшего в Кирове первенства области по тяжёлой атлетике стали более 30 спортсменов.

Борьба за медали развернулась в трёх возрастных группах. Всего было разыграно 28 комплектов наград.

Абсолютным победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта Рифат Галиев из Сосновки (тренер Раис Гайнутдинов). 18-летний атлет выступает в юниорской категории.

Среди юношей особо выделялся кандидат в мастера спорта Захар Кордач из спортивной школы «Салют» (тренер Сергей Дителев).

По итогам стартов сформирована сборная области, которая в конце марта должна была ехать на первенство России в Старый Оскол. Однако из-за карантина по коронавирусу соревнования перенесены на неопределённый срок.

На фото - Рифат Галиев.
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