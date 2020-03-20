В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия». 21 марта на льду сойдутся молодёжный и юниорский составы хоккейного клуба.
Встреча запланирована программой восстановительного сбора, который начался на этой неделе.
В его рамках тренерский штаб просматривает хоккеистов 2002-2003 годов рождения, игравших ранее в юниорке.
Самые перспективные из них будут приглашены в состав молодёжной команды для выступления в новом сезоне. Из-за карантина игра пройдёт при пустых трибунах.
На фото - тренерский штаб МХК "Олимпия": Д. Метелёв, А. Демаков, Ю. Култынов.
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