В «Олимп-Арене» пройдёт контрольный матч между двумя командами «Олимпия». 21 марта на льду сойдутся молодёжный и юниорский составы хоккейного клуба.Встреча запланирована программой восстановительного сбора, который начался на этой неделе.В его рамках тренерский штаб просматривает хоккеистов 2002-2003 годов рождения, игравших ранее в юниорке.Самые перспективные из них будут приглашены в состав молодёжной команды для выступления в новом сезоне. Из-за карантина игра пройдёт при пустых трибунах.