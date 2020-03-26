Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров

Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет подготовки спортсменов. Как тренеры занимаются с ребятами на расстоянии?Дмитрий Пищев приходит на работу в 9 утра. И первое что он делает обзванивает сборников. Ведущие кикбоксеры занимаются в непривычной обстановке. Выбирают удобные им места и выполняют задания тренера. Отжимаются, подтягиваются, имитируют бой с тенью. На каждый день разноплановые упражнения.Корректировки ребята получают не только на словах. Поддержание формы - часть самоподготовки. Главное оружие кикбоксера - ударная техника. И она тоже не должна забываться на дистанционных тренировках.В зале шесть груш. Одни мягкие, другие жесткие. В зависимости от возраста спортсмен выбирает ту, которая подходит ему для отработки нападения. И во избежание болевых ощущений. Подходя к снаряду, он видит, как ему надо биться с невидимым противником.На расстоянии старший тренер сборной с коллегами из других клубов продолжает тренировочный процесс. Исходя из ситуации, сейчас он построен под перенесенный Чемпионат и Первенство России. На него возлагаются большие надежды. Успешное выступление на нем станет пропуском на Кубок мира. Это шанс для кировчан впервые попасть на международный турнир. Тем более, что он пройдет не в Италии, а в Москве.