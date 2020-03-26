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26 марта 23:32
26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично 26 мар 17:45 В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса 26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:30 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса
Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров

Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров

Сегодня, 17:58
263
Роман Четвериков
Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров


Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет подготовки спортсменов. Как тренеры занимаются с ребятами на расстоянии?

Дмитрий Пищев приходит на работу в 9 утра. И первое что он делает обзванивает сборников. Ведущие кикбоксеры занимаются в непривычной обстановке. Выбирают удобные им места и выполняют задания тренера. Отжимаются, подтягиваются, имитируют бой с тенью. На каждый день разноплановые упражнения.

ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Каждый спортсмен ведет дневник самостоятельной подготовки. Это обязательно. Чтобы у тренеров была возможность отслеживать тренировки спортсменов».

Корректировки ребята получают не только на словах. Поддержание формы - часть самоподготовки. Главное оружие кикбоксера - ударная техника. И она тоже не должна забываться на дистанционных тренировках.

В зале шесть груш. Одни мягкие, другие жесткие. В зависимости от возраста спортсмен выбирает ту, которая подходит ему для отработки нападения. И во избежание болевых ощущений. Подходя к снаряду, он видит, как ему надо биться с невидимым противником.

ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Когда спортсмены отрабатывают силу и скорость удара, в расчет берется и точность удара. Груша двигается и надо поймать точку, куда ты наносишь удар. Надо работать прицельно».

На расстоянии старший тренер сборной с коллегами из других клубов продолжает тренировочный процесс. Исходя из ситуации, сейчас он построен под перенесенный Чемпионат и Первенство России. На него возлагаются большие надежды. Успешное выступление на нем станет пропуском на Кубок мира. Это шанс для кировчан впервые попасть на международный турнир. Тем более, что он пройдет не в Италии, а в Москве.

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