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27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах 27 мар 10:38 С 28 марта в Кировской области приостановят работу организаций общественного питания. 26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично
Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс

Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс

Сегодня, 11:03
107
Роман Четвериков
Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс


Спортсмены с наставниками меняют привычный тренировочный процесс. В регионе введены ограничения на проведение спортивных мероприятий. Подстраиваться под текущую ситуацию приходиться и людям, предпочитающим активный образ жизни.  

В календарном спортивном плане на март значилось более 60 мероприятий. Среди них как областные, так и всероссийские. Сейчас все они отменены. Есть вероятность того, что часть из них пройдет в более поздние сроки. Но сегодня реальность такова. Спортивные школы и спортшколы олимпийского резерва закрыты. Тренеры и спортсмены вынуждены вести подготовку на расстоянии. По большей части это общефизические упражнения. Наставники дают задания. Ученики их выполняют и по возможности в ответ присылают фото и видеоотчеты. Высокие требования к себе привычно предъявляют спортсмены сложных технических видов спорта. Таких как, плавание, легкая атлетика, фигурное катание.  

МАРИЯ ЯРКОВА ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кто-то даже танцы дома повторяет, если брать самых маленьких. У нас фигурное катание, у нас программы, и чтобы не забыть ребенок может даже отчитаться по видео, что программу повторим, под музыку, красиво».

Спорт у кировчан в последние годы вошел в моду. Об этом можно судить по количеству людей, занимающихся в спортивных залах, фитнес-клубах и бассейнах. Их в городе немало. В ситуации с коронавирусной инфекцией они могут стать очагом ее распространения.

АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для меня, как и для многих из вас, спорт это часть жизни. Но сегодня я прошу вас отказаться от привычных занятий и найти альтернативу залам. Тренируйтесь дома, на улице. Посоветуйте то же самое своим друзьям, близким, подписчикам в соцсетях. Проявите свою гражданскую позицию. Уверена, что только совместными усилиями мы сможем сохранить здоровье кировчан и благополучие Кировской области. Берегите себя и своих близких».

Сознательные кировчане уже находят способы как продолжить вести активный образ жизни. Отказываться от него на период введенных ограничений они не хотят. И при этом стараются стать примером для тех, кто пока уделяет спорту минимум своего времени.

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