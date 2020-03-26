Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс

Спортсмены с наставниками меняют привычный тренировочный процесс. В регионе введены ограничения на проведение спортивных мероприятий. Подстраиваться под текущую ситуацию приходиться и людям, предпочитающим активный образ жизни.В календарном спортивном плане на март значилось более 60 мероприятий. Среди них как областные, так и всероссийские. Сейчас все они отменены. Есть вероятность того, что часть из них пройдет в более поздние сроки. Но сегодня реальность такова. Спортивные школы и спортшколы олимпийского резерва закрыты. Тренеры и спортсмены вынуждены вести подготовку на расстоянии. По большей части это общефизические упражнения. Наставники дают задания. Ученики их выполняют и по возможности в ответ присылают фото и видеоотчеты. Высокие требования к себе привычно предъявляют спортсмены сложных технических видов спорта. Таких как, плавание, легкая атлетика, фигурное катание.Спорт у кировчан в последние годы вошел в моду. Об этом можно судить по количеству людей, занимающихся в спортивных залах, фитнес-клубах и бассейнах. Их в городе немало. В ситуации с коронавирусной инфекцией они могут стать очагом ее распространения.Сознательные кировчане уже находят способы как продолжить вести активный образ жизни. Отказываться от него на период введенных ограничений они не хотят. И при этом стараются стать примером для тех, кто пока уделяет спорту минимум своего времени.