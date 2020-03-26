Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». Из-за ситуации с коронавирусом впервые в истории соревнования прошли в онлайн-режиме.
На виртуальный помост вышли представители Австралии, Бразилии, Венгрии, России и США.
Кировская команда была представлена как опытными, так и начинающими гиревиками. Наивысшего результата из кировчан добились Денис Бердинских и Денис Николаев из Омутнинска. Выступая в силовом жонглировании в двойке, они удостоились чемпионского титула.
Кроме того, Денис Бердинских завоевал золото в личном зачёте с результатом, превышающим норматив мастера спорта международного класса.
Он же в паре со своей воспитанницей 15-летний Дарьей Петровской занял второе место среди смешанных двоек.
Сама Дарья в личном зачёте стала серебряным призёром среди девушек, а 61-летний Виталий Платунов из Тужи завоевал серебро среди ветеранов.
На фото - Денис Николаев и Денис Бердинских на тренировке.
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