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27 мар 11:21 Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». 27 мар 11:14 В Кировской области подтвержден 8 случай коронавируса. 27 мар 11:03 Спортсмены с наставниками на время ограничительных мероприятий меняют привычный тренировочный процесс 27 мар 10:51 Кировские волонтеры создали новую онлайн-площадку для пожилых людей 27 мар 10:49 Как новые поправки в конституции отразятся на чиновниках и депутатах 27 мар 10:38 С 28 марта в Кировской области приостановят работу организаций общественного питания. 26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично
Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух».

Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух».

Сегодня, 11:21
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Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух».

Кировчане стали призёрами международного турнира по силовому жонглированию «Гири в воздух». Из-за ситуации с коронавирусом впервые в истории соревнования прошли в онлайн-режиме.

На виртуальный помост вышли представители Австралии, Бразилии, Венгрии, России и США.

Кировская команда была представлена как опытными, так и начинающими гиревиками. Наивысшего результата из кировчан добились Денис Бердинских и Денис Николаев из Омутнинска. Выступая в силовом жонглировании в двойке, они удостоились чемпионского титула.

Кроме того, Денис Бердинских завоевал золото в личном зачёте с результатом, превышающим норматив мастера спорта международного класса.

Он же в паре со своей воспитанницей 15-летний Дарьей Петровской занял второе место среди смешанных двоек.

Сама Дарья в личном зачёте стала серебряным призёром среди девушек, а 61-летний Виталий Платунов из Тужи завоевал серебро среди ветеранов.

На фото - Денис Николаев и Денис Бердинских на тренировке.

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