Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 21 июня 2017 года.

- Подробности страшной аварии на улице Спасской.



- При строительстве дороги Киров-Русское выявили серьезные проблемы.



- Знаменитая кировская бабушка поделилась впечатлениями о своей неожиданной популярности.



- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1961 года. Первые ученики нововятской школы-интерната.