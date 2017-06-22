Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 21 июня 2017 года.
21 июня 2017 20:26 | Просмотров: 229 | Версия для печати
- Подробности страшной аварии на улице Спасской.
- При строительстве дороги Киров-Русское выявили серьезные проблемы.
- Знаменитая кировская бабушка поделилась впечатлениями о своей неожиданной популярности.
- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1961 года. Первые ученики нововятской школы-интерната.
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