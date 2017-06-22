ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 22 июня 2017 года.

Вчера, 19:57 | Просмотров: 105 | Версия для печати
- Кировчане отметили День памяти и скорби.
- Один из подрядчиков скоро может лишиться контракта на ремонт дорог.
- Горожане жалуются на качество товаров на несанкционированных мини-рынках.
- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1962 года. В нашей студии побывал один из первых радиоуправляемых роботов


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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