Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 22 июня 2017 года.

- Кировчане отметили День памяти и скорби.

- Один из подрядчиков скоро может лишиться контракта на ремонт дорог.

- Горожане жалуются на качество товаров на несанкционированных мини-рынках.

- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1962 года. В нашей студии побывал один из первых радиоуправляемых роботов

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