Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 26 июня 2017 года

- Скрытая угроза. Жильцы дома на Менделеева боятся собственной крыши.

- В Соборной мечети Кирова отметили праздник Ураза-байрам.

- Когда невозможное - возможно. в Кирове впервые состоялся фестиваль по конному спорту для инвалидов.

- К 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1961 года. Ударная всесоюзная комсомольская стройка в Мурыгино.

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