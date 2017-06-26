Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 26 июня 2017 года
Сегодня, 20:06 | Просмотров: 132 | Версия для печати
- Скрытая угроза. Жильцы дома на Менделеева боятся собственной крыши.
- В Соборной мечети Кирова отметили праздник Ураза-байрам.
- Когда невозможное - возможно. в Кирове впервые состоялся фестиваль по конному спорту для инвалидов.
- К 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1961 года. Ударная всесоюзная комсомольская стройка в Мурыгино.
- В Соборной мечети Кирова отметили праздник Ураза-байрам.
- Когда невозможное - возможно. в Кирове впервые состоялся фестиваль по конному спорту для инвалидов.
- К 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника 1961 года. Ударная всесоюзная комсомольская стройка в Мурыгино.
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