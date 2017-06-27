Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 27 июня 2017 года.
Вчера, 19:51 | Просмотров: 187 | Версия для печати
- Строители путепровода в Чистые Пруды пожаловались на местных жителей, которые препятствуют проведению полноценных работ.
- На улице Менделеева завершили ремонт дороги. Автомобилистам стало лучше и комфортнее, а вот у горожан-пешеходов осталась масса вопросов к дорожникам.
- В Кирове разыскивают минивэн, повредивший три иномарки.
- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная хроника из нашего архива. Кинобум в Кирове - как это было в 1959 году.
- На улице Менделеева завершили ремонт дороги. Автомобилистам стало лучше и комфортнее, а вот у горожан-пешеходов осталась масса вопросов к дорожникам.
- В Кирове разыскивают минивэн, повредивший три иномарки.
- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная хроника из нашего архива. Кинобум в Кирове - как это было в 1959 году.
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