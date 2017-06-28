Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 28 июня 2017 года

- К первому августа власти города пообещали решить проблему "плавающего" дома в Лянгасово.

- Мусор вместо рыбы. "Генеральная уборка" сегодня прошла в поселке Костино.

- Спорткомплекс "Заря" в Нововятском районе отремонтируют к 1 сентября.

- Волонтеры и общественники взялись за благоустройство парка у Дворца творчества-Мемориала.

- И к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника из нашего архива. Знаменитые кукарские кружева и известные на весь мир мастерицы из Советска.

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