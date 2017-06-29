Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 29 июня 2017 года
Вчера, 20:00 | Просмотров: 135 | Версия для печати
- Что делать со стихийными свалками? На помощь кировчанам приехали экологи-активисты из двух округов.
- Ремонт дорог в нашем городе все-таки может затянуться. Возможно до конца сентября.
- Кировчан попросили посчитать в городе соловьев.
- К 60-летию ГТРК Вятка - большой юбилей отмечает первый диктор областного телевидения Лилия Лиханова.
- Ремонт дорог в нашем городе все-таки может затянуться. Возможно до конца сентября.
- Кировчан попросили посчитать в городе соловьев.
- К 60-летию ГТРК Вятка - большой юбилей отмечает первый диктор областного телевидения Лилия Лиханова.
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