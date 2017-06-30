Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 30 июня 2017 года.
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- 100 рублей в сутки с человека: много это или мало? В Кирове обсуждают перспективы курортного сбора.
- Собачий детектив. Кто и зачем выпустил ночью из питомника свору бездомных собак?
- Куда уходят сотни тысяч рублей, собранные на "общедомовые нужды"?
- к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника из архивов областного ТВ: чудом сохранившаяся съемка известных скульпторов Михаила Кошкина и Фаины Шпак.
- Собачий детектив. Кто и зачем выпустил ночью из питомника свору бездомных собак?
- Куда уходят сотни тысяч рублей, собранные на "общедомовые нужды"?
- к 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника из архивов областного ТВ: чудом сохранившаяся съемка известных скульпторов Михаила Кошкина и Фаины Шпак.
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