Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 3 июля 2017 года
Сегодня, 07:49 | Просмотров: 322 | Версия для печати
- Нанотехнологии по-вятски - это когда в дорожных ямах кирпичи и рубероид.
- На Динамовском проезде буквально на глазах разрушается исторический дом.
- В Кирове открылся лагерь для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- К 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника: как в 1959 году в Кирове встречали "Принцев Персии".
- На Динамовском проезде буквально на глазах разрушается исторический дом.
- В Кирове открылся лагерь для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
- К 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника: как в 1959 году в Кирове встречали "Принцев Персии".
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