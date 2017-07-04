Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 3 июля 2017 года

- Нанотехнологии по-вятски - это когда в дорожных ямах кирпичи и рубероид.

- На Динамовском проезде буквально на глазах разрушается исторический дом.

- В Кирове открылся лагерь для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

- К 60-летию ГТРК Вятка - уникальная кинохроника: как в 1959 году в Кирове встречали "Принцев Персии".

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.