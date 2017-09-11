Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 8 сентября 2017 года.

- Землю накрыл новый геомагнитный шторм. Ученые пока не могут сказать о последствиях самой сильной магнитной бури за последние 20 лет.

- Новый вид из окна. В Кирове благоустроят 65 дворов.

- Знай наших. Кировчанин стал чемпионом мира по танковому биатлону и сделал предложение своей девушке на глазах миллионов.

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