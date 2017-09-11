Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 8 сентября 2017 года.
Вчера, 20:02 | Просмотров: 174 | Версия для печати
- Землю накрыл новый геомагнитный шторм. Ученые пока не могут сказать о последствиях самой сильной магнитной бури за последние 20 лет.
- Новый вид из окна. В Кирове благоустроят 65 дворов.
- Знай наших. Кировчанин стал чемпионом мира по танковому биатлону и сделал предложение своей девушке на глазах миллионов.
- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка. Яранский народный театр. Как это было в 1963 году.
- Новый вид из окна. В Кирове благоустроят 65 дворов.
- Знай наших. Кировчанин стал чемпионом мира по танковому биатлону и сделал предложение своей девушке на глазах миллионов.
- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка. Яранский народный театр. Как это было в 1963 году.
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