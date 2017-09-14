Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 14 сентября 2017 года.
Сегодня, 19:49 | Просмотров: 101 | Версия для печати
- Управляющие компании Кирова задолжали коммунальщикам 1,5 млрд рублей. Придет ли тепло во все дома кировчан?
- Город готовится отчитаться перед федеральным Правительством о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
- Пьяные "аварии" на дорогах города. Сотрудники ФСИН предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей
- Новый дом для сирот и благоустройство Парка Победы
- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка На этот раз отправимся 1965 год и побываем в гостях у знаменитого вятского писателя Аркадия Филева.
- Город готовится отчитаться перед федеральным Правительством о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
- Пьяные "аварии" на дорогах города. Сотрудники ФСИН предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей
- Новый дом для сирот и благоустройство Парка Победы
- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка На этот раз отправимся 1965 год и побываем в гостях у знаменитого вятского писателя Аркадия Филева.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Популярные новости
12.09.2017