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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 14 сентября 2017 года.

Сегодня, 19:49 | Просмотров: 101 | Версия для печати
- Управляющие компании Кирова задолжали коммунальщикам 1,5 млрд рублей. Придет ли тепло во все дома кировчан?
- Город готовится отчитаться перед федеральным Правительством о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
- Пьяные "аварии" на дорогах города. Сотрудники ФСИН предлагают ужесточить наказание для нетрезвых водителей
- Новый дом для сирот и благоустройство Парка Победы
- И  уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка   На этот раз отправимся 1965 год и побываем в гостях у знаменитого вятского писателя Аркадия Филева.


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