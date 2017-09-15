Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 15 сентября 2017 года.

- Следственный комитет ищет тех, кто слил в Вятку нефтепродукты.

- В Кирове есть лужа на миллион.

- Полицейские задержали на тайнике-закладке с наркотиками 41-летнего жителя Кирова.

- Актеры областного драмтеатра на фестивале «АртМиграция 2017»

- Учителя-краеведы прошли испытание огнем, дождём и бездорожьем.

- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка. 1972 год. Сьемки в клетке с волками. Биостанция кировского Института пушнины

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