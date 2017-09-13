Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 18 сентября 2017 года.
Вчера, 10:47 | Просмотров: 139 | Версия для печати
- Киров накрыла волна "телефонного терроризма".
- Началась подача тепла в жилой фонд.
- В Кирове возросло количество угонов автомобилей.
- Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора.
- На Вятке появились неопознанные плавающие объекты.
- Открой в себе художника. Мастер-класс по спонтанной живописи в Герценке.
- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка. Побываем в 1972 году - на грандиозной стройке биохимзавода.
- Началась подача тепла в жилой фонд.
- В Кирове возросло количество угонов автомобилей.
- Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора.
- На Вятке появились неопознанные плавающие объекты.
- Открой в себе художника. Мастер-класс по спонтанной живописи в Герценке.
- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка. Побываем в 1972 году - на грандиозной стройке биохимзавода.
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