Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 18 сентября 2017 года.

- Киров накрыла волна "телефонного терроризма".

- Началась подача тепла в жилой фонд.

- В Кирове возросло количество угонов автомобилей.

- Жильцы дома на улице Кочкиной недовольны недавним ремонтом двора.

- На Вятке появились неопознанные плавающие объекты.

- Открой в себе художника. Мастер-класс по спонтанной живописи в Герценке.

- И уникальные кинокадры из архивов ГТРК Вятка. Побываем в 1972 году - на грандиозной стройке биохимзавода.

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