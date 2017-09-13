Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 19 сентября 2017 года.

- Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области.

- Гроза в середине сентября. Погодные аномалии продолжаются.

- Кировские зоозащитники просят законодательно закрепить статус братьев наших меньших.

- И ретроспектива уникальной кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Зима 1963 года - открытие новой троллейбусной линии "Сельмаш - Вокзал".

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