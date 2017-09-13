Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 19 сентября 2017 года.
Вчера, 19:53 | Просмотров: 120 | Версия для печати
- Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области.
- Гроза в середине сентября. Погодные аномалии продолжаются.
- Кировские зоозащитники просят законодательно закрепить статус братьев наших меньших.
- И ретроспектива уникальной кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Зима 1963 года - открытие новой троллейбусной линии "Сельмаш - Вокзал".
- Гроза в середине сентября. Погодные аномалии продолжаются.
- Кировские зоозащитники просят законодательно закрепить статус братьев наших меньших.
- И ретроспектива уникальной кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Зима 1963 года - открытие новой троллейбусной линии "Сельмаш - Вокзал".
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